¿Cómo funcionan?

Es terrorífico entrar y buscar esa palabra en Tik Tok o Instagram, sobre todo en la primera red social. Encontramos videos que sugieren a las personas que solo tomen jugo de zanahoria por cinco días, o que beban solo jugos verdes por siete días para limpiar intestinos, para perder peso o para “renegerar” un hígado graso. Hay incluso algunos videos más avezados que muestran combinaciones de jugos con aceites, con café y alimentos que por la cantidad de fibra van a generar que uno vaya al baño más seguido.

Estos videos podrían tener alguna buena intención, quizás quien lo comparte — muchas veces lamentablemente personas con educación en ciencias de la salud — le funcionó y perdió peso o se sienten mejor. Esto ocurre porque todas estas dietas detox son bajas en calorías, restringen muchos alimentos y te hidratas mucho más. Al consumir menos calorías de las que gastas, vas a perder peso y eso se llama déficit calórico, el cual debería hacerse de una forma segura y de la mano de un nutricionista para evitar el tan conocido efecto rebote o perder masa muscular en lugar de grasa.

Hay muy poca evidencia que respalde el uso de estas dietas detox, pero tiene una metodología defectuosa y tamaños de muestra muy pequeños.

Al beber jugos detox o hacer una dieta detox sin fuentes de proteínas y eliminando carbohidratos, lo que pasará es que pierdas agua o incluso masa muscular, no vas a perder grasa corporal, es por ello que no son recomendadas para nadie. Si deseas perder peso, lo ideal es que llevar una alimentación equilibrada y hacer déficit calórico durante un tiempo corto para evitar problemas en un futuro, y siempre de la mano de un nutricionista que pueda guiarte en el proceso y enseñarte cómo balancear tus comidas para cubrir requerimientos de vitaminas, minerales, proteínas, grasas esenciales y energía.

Quienes comparten estos jugos en sus redes sociales mencionan que durante esos días –que mueres de hambre porque solo tomas jugos o alimentos muy bajos en calorías– vas a eliminar toxinas de la sangre o que estaban en algún órgano. Y eso no es cierto, el cuerpo tiene la capacidad de desintoxicarse por sí solo gracias a varios órganos como el hígado y los riñones. Si de verdad, estos órganos no funcionaran, estarías en un hospital y no haciendo jugos detox.

"Lo ideal para obtener más provecho de los beneficios de las frutas y verduras es comerlas y no beberlas"

Es importante saber que una alimentación saludable y balanceada puede revertir o controlar primeros estadios de enfermedad renal o de hígado graso, pero esto siempre de la mano de un nutricionista capacitado y actualizado. Entonces, ¿por qué las personas han sentido mejoría al consumir jugos verdes o mezclas de frutas y verduras? La razón puede deberse al placebo, a la idea de que estás haciendo algo más sano por ti; o también porque comían muy mal y este cambio a consumir más frutas y verduras ha generado algún impacto positivo, pero eso no significa que estén limpiando órganos o eliminando más toxinas.

El cuerpo no necesita jugos para desintoxicarse.

Efectos secundarios

Como alguien que en algún momento hizo detox porque la cultura dieta te enseña a que si no eres delgado no estás saludable, entonces como sea debes serlo, cometí el error de hacer detox y he experimentado los síntomas que la teoría indica: dolor de cabeza, cansancio (por pocas calorías), dolor de estómago, pensar constante en comida. Además, algunas personas pueden tener diarrea, sentirse más irritable, embalonamiento del estómago, gases, entre otros. Las personas que invitan hacer el detox o que venden estos jugos denominan a estos síntomas como una muestra que el cuerpo se está desintoxicando, y eso no es así. El ayuno extremo puede conducir a deficiencias de proteínas y vitaminas, desequilibrio electrolítico, acidosis láctica e incluso la muerte.

El cuerpo se desintoxica las 24 horas del día, los 365 días del año, es un proceso vital del organismo, en donde los órganos principales que ayudan a eliminar sustancias tóxicas y deshechos que el cuerpo no necesita son los riñones y el hígado, como ya mencionamos. Ningún jugo va a cumplir esa función. Lo que sí podemos hacer es ayudar a que este proceso sea más eficiente, pero no con jugos, sino con hábitos comiendo de forma balanceada, equilibrada y saludable; no siguiendo una dieta deficiente en nutrientes de solo jugo por días.

Aprender a comer de forma saludable es mejor que hacer una dieta detox que no es sostenible en el tiempo.

¿Es malo realmente tomar jugos de verduras y frutas?

Depende. Las frutas y verduras son alimentos ricos en vitaminas, fibra y antioxidantes, deben ser consumidos de forma diaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), comer al menos 400 g, o cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Así que debemos comerlas. Sin embargo, cuando las exprimimos en un extractor, o las hacemos jugo en la licuadora y las colamos les estamos quitando la fibra que nos ayuda a mantener nuestra glucosa en sangre nivelada. Entonces, no es una buena idea para quienes ya tienen problemas de diabetes, hígado graso, obesidad o resistencia a la insulina. La teoría menciona que para nadie, pero seamos sinceros, si tomamos un jugo de naranja o un batido verde con piña no nos va a pasar nada. Se convierte en un problema cuando es diario y en abundancia. Lo ideal para obtener más provecho de los beneficios de las frutas y verduras es comerlas y no beberlas.

Al hacer detox durante días, tu cuerpo ha tenido deficiencias de nutrientes y energía, que repondrá cuando vuelvas a comer como siempre.

Existen algunas excepciones a la regla. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a comer frutas y verduras, porque llevamos una alimentación muy baja en estos alimentos. Ahí, podría convertirse en un aliado para empezar a consumir más frutas y verduras, pero una vez que se inicie el hábito, lo ideal es comerlas; y si las vas a licuar, no cueles el jugo. Así tendrás un batido más consistente o con algo de fibra. Otro ejemplo, sin los deportistas que necesitan energía de forma rápida para reponer las que eliminarán a través del ejercicio.

Si deseas tomarte un jugo de verde por las mañanas, está bien. Si este incluye más verduras que frutas, mucho mejor. Si deseas comprarte un jugo Cold Pressed (jugo prensado al frío) también está bien, pero recuerda que ninguna bebida reemplaza una comida principal, y para llevar una vida sana se debe consumir los tres macronutrientes: proteína, grasas y carbohidratos. Eliminar uno de ellos, podría jugarte en contra.