En La Kiuna de Blú encontrarás desde croissant y danesas, hasta focaccia y pizzas. También algunos postres tradicionales como los rollos de canela, brownies y galletas. Pero, la diferencia con otros emprendimientos y negocios veganos, es que toda su panadería está hecha con masa madre, un fermento hecho solo por harina y agua, es decir, no lleva ningún tipo de levadura añadida (ni fresca ni seca). La harina contiene levaduras que provocan la fermentación y contiene fibra dietética y prebióticos, dos sustancias que hacen que la digestión sea más fácil.

Pain au Chocolat de La Kiuna de Blú. (Foto: difusión)

La historia

Este dark kitchen inició en el 2016 casi como un hobbie, pero con los años y pandemia se volvió un trabajo al 100%. “Empecé el proyecto, con ese nombre en el 2016. Pero en ese momento era algo muy discreto. Solo le vendía a algunos amigos o familiares, hasta que una persona que no conocía me escribió y me hizo un pedido. Lo probó y le gustó. Luego, más personas me pedían hacer postres caseros. Pero en esa época, yo no era tanto de experimentar porque estudiaba y trabajaba. Recién en el 2019, más o menos, empiezo a trabajar en restaurantes y fui ganando experiencia en este tema. Me enganché bastante con todo eso”, relata.

Pain au Chocolat de La Kiuna de Blú. (Foto: difusión)

Acosta cuenta que esta panadería se fue construyendo lento pero seguro. “Cuando estamos en época de pandemia, retomé el emprendimiento pero ya con más fuerza y lo vi cómo una oportunidad de negocio. Hice pruebas con masa madre. Me gustó bastante porque tiene un montón de temas de química, tienes que controlar un montón de variables. Sigo trabajando con la misma masa madre, sigue viva. Empecé hacerlo en casa, en mi cocina, pero con el tiempo empecé a industriarlo. Me compré mesas, equipos, batidoras, amasadoras. La producción la sigo haciendo yo”, comenta.

Además, recuerda que los primeros croissants no eran iguales a los que tiene ahora, aunque la receta sigue siendo la misma, pero sí ha cambiado algunas variables, como temperatura y otros secretos. “Tengo fotos respecto de cuando recién empecé a hacer mis primeros croissants. El laminado no era como está saliendo ahora, a pesar que la receta es prácticamente la mismo. Todos los ajustes que he hecho en tema de producción tienen que ver con saber cómo se comporta tu masa, cómo se comporta el fermento antes de utilizarlo y todas esas cosas tienen un impacto bien notorio en el resultado final”, indica.

Wienerbrød o danesas de selva negra y frutos del bosque.

Sebastian Acosta identifica su marca como una “micro bakery” o sea, como “una pequeña panadería”. “Pero por el modelo de trabajo que tengo no es como una panadería clásica que tiene siempre stock todos los días”, comenta. Los postres y panes de esta marca se piden con anticipación pero los fines de semana, tiene algunos postres y panes siempre en stock.

Sebastian Acosta de La Kiuna de Blú.

Un giro vegano a los clásicos

Sebastian Acosta de La Kiuna de Blú ha demostrado que un buen pan o postre no tiene por qué llevar huevos o lácteos. Este joven vegano, comprometido con el cuidado de los animales y del medio ambiente, pone toda su creatividad para obtener verdaderos manjares.

Esta marca ofrece croissants veganos cuya masa es perfecta, se pueden sentir las capas que la masa, tiene una cobertura crujiente, mientras que su interior es suave. Va bien con acompañamientos dulces o salados, y perfecto con un café.

Croissant vegano de La Kiuna de Blú.

Si son amantes del chocolate, entonces el Pain au Chocolat es el pan perfecto. La masa es como la de un croissant pero en el interior tiene chocolate que al ser calentado ligeramente es una explosión de sabor. Otro de los clásicos europeos en versión vegana que ofrece es la Wienerbrød o danesa. Acosta ha experimentado en ponerles diferentes rellenos. Las favoritas son las de frutos del bosque, princesa, pistachos, selva negra y mango passion.

Danesa de selva negra de La Kiuna de Blú.

Si lo salado es lo tuyo, en ese caso, la focaccia y las pizzas veganas podrían convertirse en sus favoritas. Al igual que los postres y panes, estas preparaciones están hecha con masa madre. Pueden escoger los toppins que deseen, y decidir si le quieren o no poner piña a la pizza.

Focaccia de La Kiuna de Blú.

Este emprendimiento no solo se preocupa por satisfacer a sus clientes, sino que son una marca responsable con medio ambiente. Utilizan envases sostenibles. Si lo que estás buscando es tener una deliciosa experiencia en postres, panadería o pizzas y que sea amigable con los animales y con el planeta; La Kiuna de Blú es una gran opción. Descubre un mundo de sabor. Provecho.