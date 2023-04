Luisa Mantilla Vargas relata que Raíces empezó hace cinco años en ferias y poco a poco al ver el impacto positivo en sus clientes y cómo cada vez más personas se empezaban a interesar por no generar residuos con sus compras, nació la primera tienda física en San Borja. Tiempo después, buscaron un espacio más amplio para seguir compartiendo bienestar en todo sentido. Así llegaron a la avenida La Paz, en Miraflores. En donde en contra de todo-- y una pandemia-– abrieron con más productos ecológicos.

“Créeme que la gente está más es mucho más consciente, y la pandemia ayudó bastante; porque las personas como empezaron a hacer ‘home office’ comenzaron a tomar hábitos sostenibles como hacer eco ladrillos, a compostar”, comenta Luisa.

La kombucha Raíces la empezaron a vender desde antes de iniciar la cafetería Madre Planta. La puedes comprar por vaso o llevar tu envase para tener kombucha en casa.

La cofundadora narra que la comunidad de Raíces es muy “bonita”. Están muy agradecidos con ella. “La comunidad que nos sigue siempre nos ha dado la mano, incluso en el momento más fuerte, por ejemplo, en la pandemia, cuando tuvimos que vender por delivery y pensábamos: ¿nos comprarán? nunca hemos tenido delivery. Y lo hacían”, comenta.

Raíces tiene de todo a granel. Desde productos de cuidado personal hasta ingredientes para hacer un postre vegano. Puedes comprar desde 5 gramos de un producto hasta kilos. Lo que necesites, cuando lo necesites. Esto con la intención de no comprar de más y no generar residuos; o peor aún botar comida. Puedes llevar tu propio envase de vidrio o tu taper para colocar lo que necesitas directamente. En caso no puedas, ellos te brindarán lo que pidas en una botella de vidrio o en bolsa de papel, pero siempre con la intención de compostar, reutilizar o reciclar.

Madre Planta tiene tres variedades de empanadas.

Madre Planta

Luisa Mantilla cambió su alimentación y su estilo de vida. Ella es vegetariana y comprometida con el medio ambiente, y un día se dio cuenta que muchos clientes pedían comprar postres y sandwiches listos, en lugar de insumos para hacerlos en casa. Así que decidió crear Madre Planta, un espacio 100% basado en plantas que continúa con su filosofía y que brinda a sus comensales una alimentación saludable y que no pone en riesgo el cuidado del medio ambiente. A este proyecto, se le une su novio y --ahora-- socio Rodrigo Luna, quien llegó con nuevas ideas.

“La tienda sostenible es Raíces, mercado sostenible, y nuestra nueva marca –que digamos llamémosle hijo– es Madre planta. Y ha nacido a raíz de la pandemia porque los clientes nos pedían comida ya elaborada. No quiero comprar la avena, quiero comprar la galleta de avena porque no tengo tiempo o no quiero hacer un postre. Quiero comprarlo ya hecho”, recuerda Luisa.

Madre Planta tiene muchos postres en su carta.

“El nombre de Madre Planta nos gusta muchísimo porque viene de la madre naturaleza, de la Pachamama; y hemos querido graficar a una mamá joven, junto a todos los elementos que dan vida, como el aire, la luz, el sol, la tierra y los animales”, narra sobre la elección del nombre.

La mayoría de los postres de Madre Planta están endulzados con estevia, pues para Rodrigo, Carla y Luisa es muy importante que sus postres pueden ser aptos para diabéticos, un público que no tiene muchas opciones seguras en Lima. También encontrarán algunos postres endulzados con panela orgánica.

Rodrigo explica que para ellos es importante que los comensales disfruten lo que orden, es por ello que se han concentrado en que sea rico todo, pero usando buenos insumos. “Queremos que piensen que ‘voy a comprar una empanada rica, pero que además es saludable’. Muchos no son ni veganos ni vegetarianos y probablemente ni siquiera buscan ser saludables, pero una vez que lo prueban les encanta”, añade.

Snikers veganos de Madre Planta.

La carta

Si buscas algo ligero pero delicioso, puedes optar por sus empanadas veganas. Encontrarás de tres sabores: carne de soya, verduras o tofu. También puedes optar por su pan chapla con palta o algo más fresco como una cumplidora ensalada de frutas o un contundente parfait, hecho con yogurt de soya, con chia negra orgánica, piña fresca, y acompañado de granola vegana.

Para el almuerzo, pueden pedir la Ensalada Frescura tropical, la cual incluye de mango jugoso, fresas, palta y cebolla morada, acompañada de mini burguers y nachos, con mayonesa de mango; o el sandwich Madre Planta, el cual tiene lechuga, tomate, zucchini, pepino, pasta de palta y pimiento en pan de masa madre. También tienen un pizza sin gluten, hecha con harina de yuca, acompañada con mozzarella vegana, champiñones, finas tiras de cebolla blanca, tomate cherry, olivas moradas y verdes, albahaca y aceite de oliva.

Pizza vegana y sin gluten de Madre Planta.

En cuanto a los postres, tienen para elegir entre postres sin gluten o los hechos con harina de trigo. Algunas recomendaciones son: Mini Lamington, Mini Cookie-Brownie, Cheesecake de Frutos Rojos, Chocman Vegano, Apple Crumble y Chocoalfajor. Para acompañar puedes pedir cualquiera de sus kombuchas de la casa, que tienen la acidez y dulzor perfecto. Ahora que conoces un nuevo ‘point’ en Miraflores, no dejes de probar comida 100% basada en plantas y que cuida al medio ambiente. Provecho.

Chocman vegano de Madre Planta.

AL DETALLE Ubicación, horario y más Dirección: Av. la Paz 134, Miraflores

Horarios: de lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. y domingos de 10 a.m. a 6 p.m.

Pet friendly: sí

Ticket promedio: 25 soles