Los veganos a veces preferimos solo ir a lugares que cocinen basado en plantas o que ya conozcamos. No es que no nos guste probar cosas nuevas, sino que muchas veces cuando vamos a lugares nuevos junto a amigos o familiares, no tenemos ni una opción para nosotros, o la opción que encontramos es ensalada con nada de proteína o sabor. Es por eso que es tan importante que patios gastronómicos o restaurantes comuniquen qué opciones tienen para quienes no comemos animales. Visitamos Mercado San Martín y te contamos todo lo vegano que puedes encontrar en el patio gastronómico.

Los patios gastronómicos son una gran alternativa cuando se tiene una familia numerosa o un grupo de amigos con los que no se puede decidir qué comer. En estos espacios, la mayoría abiertos, se tiene una oferta grande de varias marcas de comida. Así que cada uno puede decir qué comer y qué beber mientras se disfruta de un ambiente cómodo, relajado y con buena música. En Mercado San Martín encontrarás desde bubble tea, bebidas sin azúcar hasta tragos cortos. Además, podrás elegir entre comida criolla, fusión, china o hamburguesas. Hay buenas ofertas gastronómicas en un ambiente de dos pisos muy bien decorado. Una apuesta más ecoamigable Según una encuesta hecha por IPSOS para la ONG ARBA, el 2% de la población peruana urbana se considera vegana lo que significaría una población de más de 600 mil habitantes veganos, y el 62% de esta reside en Lima. Además, el año pasado Ipsos Global Advisor preguntó a distintos países del mundo, quienes estaban dispuestos a reducir su consumo de carne por temas medioambientales y Perú fue el país en donde más personas dijeron estar dispuestas a disminuir su consumo de carne por temas de ambientales, el 64% de las personas indicaron que dejarían de comer o reducir su consumo. Y el 65% dijo que reemplazaría la leche por alguna alternativa para reducir el cambio climático. Así que cada vez hay más peruanos que por alguna razón han decido dejar o reducir su consumo de carne. Esto sin duda invita a los restaurantes a tener más opciones para quienes por cuidar su salud, el medio ambiente o los animales, han determinado ya no comer más carne ni derivados. Sin más rodeos empecemos con la ruta vegana del Mercado San Martín: Lúcumo Este restaurante ya tiene dos años y medio en Mercado San Martín y desde el inicio cuenta con opciones saludables y veganas. El equipo de Lúcumo narra que desde que abrieron decidieron añadir opciones basada en plantas para complacer a los turistas que llegan al patio gastronómico. Tienen una causa vegana hecha de papa amarilla y verduras, decorado con una generosa palta en su punto. Además, tienen un chaufa vegetariano que también se puede adaptar a vegano. Lúcumo es un restaurante especializado en comida criolla tradicional peruana y de porciones generosas. Los veganos, pueden pedir las opciones vegetarianas e indicar que son veganas para que no venga con huevo o mayonesa, y listo. El chaufa en lugar de traer huevo, llegará con plátano frito. Algo importante es que la sazón el cariño con el que están servidos los platos no cambia. Causa vegana de Lúcumo. (Foto: Patricia Castañeda) Precio: Causa s/27 y chaufa s/27.

Tipo de comida: criolla tradicional. Sam’s BBQ El restaurante de comida texana en el Perú se ha especializado en barbacoa Ahumada 100% Original tiene un par de opciones veganas para quienes no comen carnes ni derivados. Cuenta con un bowl de frejoles con arroz con verduras, lleno de sabor y proteína. Los frejoles rojos vienen en salsa BBQ, mientras el arroz es uno texano con choclo americano. Además como acompañamientos puedes pedir papas fritas, infaltables para quienes un balance entre un bowl saludable y un poco del crunchie de las papas. Sam's BBQ no solo tiene platos con carnes, además cuentan con opciones aptas para veganos. (Foto: Patricia Castañeda) Precios: Bowl texano s/23, papas fritas s/9.

Tipo de comida: comida texana Saltao Wok Food Este restaurante es famoso por su lomo saltado o por sus tallarines saltados, y hace unos meses decidieron sacar versiones veganas de los favoritos de los comensales. Cuentan con un lomo saltado sabroso y lleno de sazón hecho con la carne vegetal más rica: beyond meat. Este Saltado contiene generosas porciones de esta carne vegetal, tomate, cebolla, arroz blanco graneados y unas crujientes papas fritas. Si estás buscando algo más ligero pero con sabor, puedes encontrar en Saltao otras opciones veggies (que puedes pedir que sean veganas) además del lomo saltado de beyond meat. Tiene tallarín saltado, saltado con chaufa, chaufa con champiñones todo con mucho sabor, que no notarás que no tienen carne. Lomo de Beyond meat de Saltao Wok Food. (Foto: Patricia Castañeda) Precio: Lomo saltado con beyond meat s/38 y otras opciones veggies desde s/27.

Tipo de comida: criolla fusión La Herencia Este restaurante es conocido por sus anticuchos. El sabor está en la sazón y es por eso que sus opciones veganas sorprenden a cualquiera. Cuenta con unos anticuchos hechos con champiñones. Han logrado que estos hongos puedan absorber el sabor de las especias que utilizan y el resultado es delicioso. Además, vienen las brochetas vienen acompañadas con papas doradas, choclo desgranado y salsas aptas para veganos. Anticuchos de champiñones de La Herencia. (Foto: Patricia Castañeda) Precio: s/25

Tipo de comida: criolla tradicional Anastasia Gyros Este espacio es uno de los novedosos, pues ofrecen comida griega y mediterránea; y por supuesto que tienen opciones apta para veganos. Es el primer restaurante en Lima que vende fast food griego y ha tenido un gran recibimiento. Anastasia Gyros tiene como plato estrella el gyro, un delicioso kebab de origen griego, que puedes pedir con la proteína que más te guste. En este caso, los veganos tenemos como opción un crujiente y delicioso falafel. Es importante mencionar que se deben pedir el Gyro solo con hummus, ya que el Tzatziki tiene yogurt. Además, de los gyros, se puede ordenar dips con hummus y el arroz anastacia, que viene con cúrcuma. Gyro de falafel y hummus, y papas nativas de Anastasia Gyros (Foto: Patricia Castañeda) Precio: del Gyro vegano s/23.90

Tipo de comida: fast food griega Bar Medicinal El premio de las opciones veganas en Mercado San Martin sin lugar a dudas se lo lleva Bar Medicinal. Toda su carta de postres y salados es vegana, pues están convencidos que es una forma de seguir cuidando el planeta, una filosofía que tienen desde que iniciaron el proyecto. Aquí encontrarás infusiones, con hierbas aromáticas y mezclas increíbles. Además, la estética está tan bien cuidada que nadie pensará que estás tomando una infusión, kombucha o boba tea. Bar Medicinal tiene muchas opciones de hierbas medicinales con sabores deliciosos. (Foto: Patricia Castañeda) “Nos especializamos en bebidas naturales a partir de plantas medicinales, tés e infusiones. Hemos añadido a nuestra carta algunos postres veganos, wraps, hamburguesas. Todo vegano pero inspirado en los clásicos. Sentimos que estamos alineados a nuestra filosofía con esta comida 100% vegetariana”, añade Jorge Zea, fundador. Bar Medicinal tiene una contundente hamburguesa de soya y seitan, además wrap en masa crudivegana así como delicioso postres hechos sin harinas refinadas ni azúcar. Bar Medicinal tiene varias opciones veganas, desde wraps hasta postres. (Foto: Patricia Castañeda) Bar Medicinal es el lugar con una carta totalmente vegana de Mercado San Martín. (Foto: Patricia Castañeda) Bar Medicinal tiene varios postres veganos, hechos con insumos integrales. (Foto: Patricia Castañeda) Precio: boba tea s/13, hamburguesa de soya y seitan s/22 y postres a s/15.

Tipo de comida: saludable y vegana Al detalle: Dirección de Mercado San Martín: Calle San Martín 482, Miraflores.

Horarios: de domingos a jueves de 11:30 a.m. a 10:30 p.m. y viernes y sábados de 11:30 a.m. a 1:30 a.m.

Pet friendly: sí

Precios: desde s/25

Veggie Pizza cumple 10 años: la historia detrás de la pizzería saludable de Lima