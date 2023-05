La historia

“ Mi papá nos crió con los principios de la no violencia, pero sobre todo con los principios del amor. Con la no violencia lo que uno desarrolla es la misericordia. Y eso tiene que ser con todas las especies, no solo con los humanos, sino con los animales y viceversa . Porque a veces somos misericordiosos con los animales, pero no somos compasivos con los humanos. Entonces tratamos de plasmar eso en la comida, que la gente sienta el amor que tenemos por todos en el alimento. Esa es nuestra línea familiar”, narra Mayra Velit sobre su filosofía de vida plasmada en Namasté.

Mayra, cofundadora y quién lidera la cocina de Namasté, narra que ella y sus hermanas con su restaurante están buscando “unir a la familia”. “Eso vivimos nosotros de niñas. Mitad de familia vegetariana, mitad de familia omnívora. Entonces en las reuniones familias, como más eran los vegetarianos, cocinamos vegetariano para todos. Nuestras reuniones familiares giraban entorno a la comida, como en muchas familias peruanas. Mi abuelo fue un gran cocinero, siempre nos inculcó el amor por la cocina (...) La consigna de Namásté es unir a la familia, y general un sabor símil que les recuerde a casa”, comenta.

Combo chicharrón de Namasté.

Ellas no han comido carne de niñas, y aunque podría ser una desventaja porque no han probado el sabor “real” de algunos platillos peruanos, tienen otras técnicas que han aprendido a los largo de los años gracias a su familia y el formar parte de una comunidad Hare Krishna en su juventud. “En este momento seguimos una filosofía de vida. Practicamos el hinduismo desde que tenemos uso de razón, pero por cuestiones institucionales nos alejamos y ahora nosotras sentimos que la religión es directamente con Dios, y que la religión te da libertad; eso es lo que Dios nos da, ese libre albedrío, y eso lo practicamos. Ahora nos quedamos con los principios, con las bases, pero no pertenecemos a ninguna religión más practicamos un estilo de vida”, agrega.

Pesto vegano de Namasté.

Namasté nace porque una de las hermanas Velit se queda sin trabajo, y entre las cuatro hermanas sienten que es el momento perfecto para abrir un negocio propio. Entonces deciden aventurarse en el rubro de la cocina, Mayra tenía experiencia dirigiendo una cocina, pues durante mucho tiempo estuvo encargada de la dirección de la cocina en la comunidad en donde vivía. Abrieron un local en la avenida Piérola en Barranco y ahí se da uno de los cambios más grandes que tuvieron; Namasté inicia como un restaurante vegetariano, y pasa a convertirse en uno totalmente vegano, eso quiere decir que todo en la carta es de origen vegetal. Actualmente, están ubicados en Avenida Francisco Bolognesi, en donde han redecorado y cuentan con un salón mucho más amplio.

Ají de no gallina de Namasté.

La carta

Mayra Velit narra que gran parte de lo que preparan en Namasté está inspirado en lo que cocinaba su mamá y sus abuelos. “Son platos que nos hacía mi mamá o que nos hacía mi abuela y abuelo. Además, como hemos vivido en mucha comunidad también aprendimos de desde pequeñas; por eso nuestra fusión peruana- hindú. También tenemos platos de otras partes del mundo, porque hemos compartido con gente de otros países y también hemos vivido en comunidades en otros países”, comenta sobre cómo nace su carta.

Anticuchos veganos de Namasté.

El sabor criollo está presente en este espacio en Barranco, pero también la generosidad y el amor. Para Mayra su cocina y la comida que ofrece a los comensales es sangrada. Ella explica que utiliza este término “porque cuando algo es sagrado, tú lo haces con mucho amor, y no solo es un negocio”. “Uno quiere compartir con la gente lo que a ti te ha hecho bien y cuando tú compartes este amor, con la gente se ve reflejado en lo que tú preparas”, añade.

La carta de este restaurante es muy amplia. En su página web pueden ver todos los platillos que tienen, desde los más peruanos hasta hindú, todos hechos con insumos naturales y cuiden la salud humana y la del planeta.

No pollo a la brasa de Namasté.

Los platillos peruanos que encontrarán son: ají de no gallina, anticuchos, sopa a la minuta, menestrón, crema de zapallo, no pollo a la brasa, lomo saltado y combo chicharrón. Además, tienen platos hindú fusión, por ejemplo, el curry andino, subji de verduras, yellow curry y el curry andino especial. “El curry andino especial es una creación de Namasté. Pusimos legumbres andinas como las habas y el pallar, acompañados de zapallo loche y todo esto aromatizado curry de muña. Y viene acompañado con chips de tubérculos andinos. Esto a los turistas les encanta porque es un curry que no encuentran en otro lugar”, comenta Mayra.

Cada sábado, tienen un menú especial que puede ser de comida marina vegana, parrilla vegana, pollo a la brasa, comida italiana, entre otros. También puedes pedir una cena hindú para cinco personas, sea para llevar o comer en el lugar.

Lasaña vegana de Namasté.

Namasté cuenta con una línea de bocaditos veganos, en donde encontrarán: mini empanaditas de carne de soya, mini enrollado de hot dog, mini alfajores de maicena, mini cupcakes, mini pie de manzana, mini rollos de canela, mini donnas, mini tartaletas, mini brownies y mucho más.

También tienen una línea de pre hechos. “Nosotros queremos facilitarle la vida a los que quieren ser veganos con esta línea”, indica Mayra. Para poder pedir deben ingresar a su página web namastewarmy.com, en donde encontrarán desde milanesas, seitán de anticucho, bistec de soya, carne molida, tofu y embutidos.

Sopa a la minuta de Namasté.