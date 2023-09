Napoli es una cafetería especializada en gelatos, café, sandwiches y postres saludables. Todo septiembre tendrá una carta vegana especial en colaboración con la creadora de contenido y cocinera vegana Alessandra Arce, del blog Organikalee. Este ‘pop up’ mezcla lo mejor del mundo vegetal con la nutrición y sabor.

La historia

Alessandra Arce explica que siente que este proyecto nació en un momento perfecto. “Siento que todo pasa por algo, conocí a Claudia, dueña de Napoli, en un momento difícil en mi vida. Los planes que tenía proyectados no salieron como esperé y ella me ayudó a volver a creer en mi potencial. Queríamos crear algo diferente, delicioso y saludable”, añade. Por su parte, Claudia Fry, cofundadora de Napoli relata que querían hacer algo nuevo y saludable, y se inspiró de Ananda de Dukis, quien lleva unos meses haciendo ‘pop up’ con restaurantes.

Iced Caramel Latte de Organikalee x Napoli.

Un ‘pop up’ es un colaboración o una pequeña carta fuera de la carta tradicional del café y tiene un tiempo corto en circulación. Es una edición limitada. En este caso la colaboración de Alessandra en Napoli incluye tanto postres como platos salados y por supuesto los milkshakes que se han vuelto un clásico en esta cafetería.

“Ale tenía ya algunos platos muy agradables como el quiche vegano, el hummus y el apple crumble. Entonces le dije para añadir más colores al hummus y así salió el de hummus de beterraga. Además, añadimos pan de masa madre y palta, porque sabemos que a los peruanos les encanta la palta. Esta carta está rica pero también es saludable. Otro ejemplo es el quiche que viene con una ensalada gigante para que sepas que estás comiendo balanceado”, comenda Claudia sobre la creación de la carta.

Esta es la primera vez que Alessandra forma parte de una cocina de un restaurante. Si bien ella ama cocinar desde muy joven y lo hace creando contenido para su blog y para Provecho, esta es la primera vez que ingresa a una cocina de un restaurante. “Ha sido algo increíble. La cocina es un aprendizaje constante. Nay, la jefa de cocina, ha sido de gran ayuda para instruirme. De hecho contar un ambiente laboral tan agradable, me permite desenvolverme con facilidad. Sentí un poco de miedo al comienzo, pero estoy muy agradecida por la oportunidad”, añade.

Milkshake Foodney de Organikalee x Napoli. Hecho a base de galletas Foodney de chocochips, helado de vainilla, cobertura de chocolate, chantilly y caramelo salado.

Alessandra es vegana hace tres años y lo hizo por “respeto que siente hacia los animales”, y fue gracias a eso descubrió su pasión por la cocina. “Soy la única que lleva una alimentación a base de plantas en casa, así que tuve que experimentar en la cocina para sustituir los productos de origen animal. Gracias al apoyo de mis amigos, de mi enamorado y de mi familia, estoy atreviéndome a salir de mi zona de comfort. Tengo la certeza de lograr impactar positivamente en la vida de los demás y ayudarlos a ver el veganismo desde una perspectiva distinta”, indica.

Dip trio de Organikalee x Napoli.

Claudia Fry explica que Napoli es una cafetería y gelatería abierta a ayudar a emprendimientos y personas que deseen hacer cosas que sumen y ayuden a la comunidad. “A mí particularmente me emociona y me gusta compartir el espacio de Napoli con personas talentosas. Hay muchas personas que tienen emprendimientos o que tienen muchas capacidades, una de ellas es Ale, que tiene la capacidad de crear cosas deliciosas”, añade.

La carta

Sobre la carta, encontrarás platillos salados, postres, milkshakes, café helado y mucho helado para acompañar todo lo que desees ordenar. “Me emociona hablar de la carta porque cada plato cumple un papel importante en mi vida. No soy amante del café pero al vivir en Estados Unidos, me acostumbré a tomar café helado, con bastante leche vegetal y azúcar. Al descubrir el caramelo salado (ingrediente fundamental para toda la carta dulce), comencé a preparar café helado con caramelo salado incluso en invierno y les propuse ofrecer Iced Caramel Latte con leche de almendras,caramelo salado, café hecho en casa, hielo, crema chantilly y cacao nibs”, añade Alessandra. Iced Caramel Latte es uno de los favoritos de esta carta.

Si eres más de salados, el dip trio de hummus es uno de los platillos que debes probar. “Preparar hummus de garbanzos o pallares siempre ha sido algo terapéutico para mí. Queríamos ofrecer un piqueo rico y a la vez proteico. De ahí nace el dip trio”, añade. Otro de los platos salados es el quiche vegano, hecho a base de tofu. “Realicé muchas pruebas antes de definir la receta. La masa del quiche la hacemos con harina integral, aceite de coco y lo servimos con ensalada fresca”, indica.

Quiche vegano, a base de tofu, de Organikalee x Napoli.

En los dulces encontrarás la torta de apple crumble. “Esta nació a raíz de la celebración por el cumpleaños de mi amigo Manuel, quien me había pedido hace meses preparar un crocante de manzana que postergué por estar ocupada. Se me ocurrió, ¿por qué no hacerlo en versión torta para su cumpleaños? Desde ese momento se convirtió en mi torta favorita. Es rellena de crema pastelera y lo acompañamos con una bola de helado de vainilla o canela, a elección del cliente”, agrega.

Otro postre disponible en nuestra carta es el Pistachio Madness. “Aquí ,Claudia se merece todo el crédito. Ella fue la que ejecutó la idea: un croissant con helado de pistachio y más adelante se nos ocurrió rellenarlo con crema pastelera con frambuesas y caramelo salado encima”, añade.

Milkshake Red Velvet de Organikalee x Napoli.

Los favoritos y quienes se están llevando gran parte de la atención son los milkshakes por ejemplo el de Foodney, el cual está hecho a base de galletas Foodney de chocochips, helado de vainilla, cobertura de chocolate, chantilly y caramelo salado; y el de Red Velvet, el cual está hecho a base de beterraga con frambuesas, helado de vainilla, chantilly, trozos de torta red velvet saludable y caramelo salado.

“El quiche tuvo gran acogida. Nadie se esperaba una textura tan cremosa y que esta fuera a base de tofu. Pistacchio Madness es otro de los más pedidos así como nuestro Milkshake de Foodney, que hicimos en colaboración con la marca de galletas Foodney”, explica.

Pistachio Madness de Organikalee x Napoli.

Al detalle: