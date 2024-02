Esta cafetería inició en el 2016, y fue la primera cafetería de especialidad en este distrito, en donde se podía probar y catar cafés y métodos distintos. Cuando inició la pandemia hubo algunos cambios, y el dirección de especio cayó en Paul Lizarraga, quien ya tenía tiempo trabajando con café y conociendo sus bondades.

Lizarraga explica que él busca que los comensales disfruten de un “buen café en un ambiente agradable”. Durante la pandemia, se hizo el traspaso de la cafetería y se mudaron a un lugar más cómodo, en donde los clientes pudieran disfrutar de sus bebidas favoritas en una terraza.

Red Head Coffee Shop está ubicado en Los Pelitres 1636, San Juan de Lurigancho

El dueño recuerda que definitivamente fue un desafío tener una cafetería especialidad porque no es solo tomar un café y ya, es tener toda una experiencia y otros detalles. Sin embargo, Lizarraga jamás ha querido bajar la calidad de su café, peruano, y que se puede conocer su origen y trazabilidad. Trabaja directamente con productores peruanos de Chanchamayo, Satipo y Pozuzo.

A sus métodos, añadió postres que acompañan muy bien la experiencia, y hace poco decidió ampliar su carta agregando una especial hecha solo con insumos de origen vegetal, que va desde postres hasta preparaciones saladas.

Paul Lizarraga explica que con lo nuevo de la cafetería buscan no solo complacer a los veganos, sino también inspirar a los clientes a explorar y disfrutar de alternativas alimenticias más saludables y amigables con el medio ambiente.

Esta carta fue desarrollada en conjunto con la nutricionista Antonela Ayquipa, quien se encargó que además de ser rica, tenga muchos vegetales que le den ese toque nutritivo y diferente que muchas personas buscan.

“Una de las características que hemos querido es que nos conozcan por nuestra propuestas creativas en un distrito tan amplio y diverso como San Juan (de Lurigancho). No somos una cafetería cara, simplemente somos una una cafetería diferente, nuestra propuesta siempre es diferente.A mí siempre me ha gustado la creatividad y desde mucho antes, justamente desde que conozco el mundo del café, me atrajo mucho la comida vegana por su creatividad”, añade Lizarraga.

Paul reflexiona y revela que siempre le ha parecido increíble cómo los cocineros veganos pueden crear productos similares a la carne sin utilizar animales, esa creatividad le llamó tanto la atención, que para iniciar su carta vegana tomó clases con uno de los mejores cocineros peruanos especializados en cocina a base de plantas. Y el resultado de su carta sorprende y convence.

Por temporada de verano, ofrecen sándwiches frescos con seitan o carne de soya, como el Mister Seitan y Miss Veggie. También tienen en su carta, un champipapas que se ha convertido en el favorito de veganos y no veganos por su salsa de chimichurri.

Además, de copas de helados deliciosos hechos con bebidas vegetales con los que pueden pedir un delicioso Affogato. Esto es casi un lujo, pues muy pocas cafeterías de especialidad, por no decir casi ninguna, ofrece helados cremosos y veganos.

Entre los postres, encontrarán tortas de zanahoria y chocolate cremoso, además de queques esponjosos que puedes acompañar con café, helado o infusiones especiales llamadas: felicidad, amor y pasión.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la cafetería con la diversidad de gustos y preferencias alimentarias, brindando una grata experiencia para todos sus clientes. Ahora, conoce un nuevo espacio en donde comer a base de plantas y disfrutar de una experiencia nueva. Provecho.

