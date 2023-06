Un presente más basado en plantas

Existen varios estudios e investigaciones que confirman que existen una tendencia al consumo de productos basados en plantas o también llamados veganos. Sea por el cuidado de los animales, el medio ambiente o incluso por salud, muchas personas – veganas y no veganas– incluyen en sus compras semanales alimentos que están hechos solo con insumos vegetales.

Un reporte de IPSOS, indica que el 65% de peruanos estaría dispuesto cambiar las bebidas lácteas y derivados por alternativas vegetales por cuidar el medio ambiente; y el 64% cambiaría las carnes por alternativas de origen vegetal. La disposición de compra está y se estima que aumentará.

Durango explica que la certificación V-Label "ya tiene impacto mundial porque estándares internacionales y está presente todos los países". Si uno certifica en Perú, ese sello vale para cualquier parte del mundo.

Esta oferta y demanda productos de origen vegetal genera la necesidad de tener certificaciones que garanticen la autenticidad y confiabilidad de los productos veganos en el mercado.

Lyda Durango, Directora de Desarrollo Corporativo en la Fundación Vegetarianos Hoy, explica que ellos ayudan a los fabricantes de alimentos puedan certificar sus productos como veganos a través de su programa de certificación, el cual es a nivel de Latinoamérica. Además, si el producto no es vegano, cuentan con otro programa que se llama “reformulación de producto”. “Con reformulación de producto, lo que queremos es que un producto de alto impacto o de alta demanda que no es vegano pueda serlo”, comenta.

“Nosotros los asesoramos en el proceso de veganizar ese producto y hacemos todo el acompañamiento hasta lograrlo”, añade la comunicadora y activista.

V-Label, el sello vegano

Un sello oficial como V-label sirve para verificar que un producto cumple con estándares establecidos para ser considerado vegano. Esto implica que el producto no contiene ingredientes de origen animal ni ha sido probado en animales durante su desarrollo o producción, entre otros factores.

Lyda Durango narra que el sello V-Label nace en 1976 en Italia con un símbolo de una hojita. “En 1985, que en ese tiempo era conocido como la hojita, llega a esferas internacionales y asociaciones veganas y vegetarianas internacionales en un evento que organiza la Unión Europea vegetariana. En 1996, con sede en Suiza, ya se empieza a utilizar como un sello de certificación. Fue en 1999, que ya se empieza un trabajo a nivel europeo, en donde se organizan diferentes países para empezar a promover el sello V-Label. Diez años después, se crea la red mundial para promover la certificación esta certificación”, explica sobre cómo nace este sello internacional.

A nivel mundial, hay al rededor de 30 partners que brindan el certificado de manera oficial mediante un la licencia. Según indica la Fundación Vegetarianos Hoy, V-Label ha certificado más de 50 mil productos veganos en todo el mundo.

La versión antigua decía “European Vegetarian Union - V-Label.eu” (o Checked and Aproved - V-label.com), mientras que ahora indica: “V-Label Internacional - V-Label.com”.

“Habido un crecimiento muy importante en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos cuatro, que han hecho que se convirtiera en el sello más importante o más internacionalmente reconocido a nivel mundial para certificar productos veganos y vegetarianos”, añade Lyda Durango.

En el caso de Latinoamérica, la Fundación Vegetarianos Hoy es la que entrega el Sello V-Label en Chile, Colombia, México y Ecuador, logrando certificar cerca de 2.000 productos veganos. En el Perú, Fundación Vegetarianos Hoy y Unión Vegetariana del Perú trabajan de la mano para certificar productos veganos.

Cabe mencionar que si bien en el Perú y Latam Vegetarianos Hoy y UVP trabajan con el sello vegano, en otras partes del mundo también se certifica con el sello vegetariano de V-Label.

¿Qué significa que un producto tenga el sello?

Según la presidenta de UVP Gaby Mucha, ver el sello oficial de V-Label implica que existe una garantía que el producto realmente es vegano. “Dicho producto ha pasado por un proceso de revisión exhaustivo y se han considerado todos los riesgos de que un producto realmente no sea vegano o no sea vegetariano. Actualmente y en muchos mercados, no es suficiente declarar que un producto es vegano o vegetariano en las etiquetas”, añade.

Además, es probable que haya visto sellos que indican que el producto es vegano o incluso que la etiqueta lo tenga escribo, sin embargo, eso no significa que realmente lo sea. Ya que cualquiera podría colocar la etiqueta en el empaque pero al no ser un sello oficial podría haber un riesgo de que el empresario no tuvo claro los lineamientos para garantizar que sea libre de productos de origen animal.

Beneficios de la certificación

Como cualquier certificación brinda beneficios a los consumidores. Por ejemplo, nos proporciona confianza y tranquilidad al saber que el producto que estamos comprando cumple con nuestros principios éticos. Esto definitivamente ahorra tiempo y evita confusiones a la hora de la compra, que pueden ser muy frecuentes si no se presta la debida atención.

Además, al ser revisados de forma rigurosa y por análisis, se garantiza que no haya sido contaminados con insumos de origen animal durante su producción. Sobre todo en el rubro de alimentos, cosméticos y cuidado personal.

Los fabricantes también obtienen beneficios porque demuestran que sus productos están alienados a valores como el respeto y cuidado de los animales. Muchos clientes valoran la responsabilidad y transparencia, y les genera confianza y lealtad hacia ese producto.

Debido al continuo crecimiento y expansión de V-Label fuera de los mercados europeos, la empresa decidió darles una nueva imagen a sus etiquetas, aunque de forma muy sutil. "Aspiramos a un mundo en el que los productos veganos y vegetarianos estén por todos lados, sean populares y fácilmente reconocibles", comenta el fundador de V-Label, Renato Pichler.

“Lo que estamos haciendo es volviéndonos aliados de las empresas. Muchas empresas llegan a nosotros a buscar información sobre una certificación vegana; otras ya llegan sabiendo que necesitan la certificación vegana. Generalmente estas últimas empresas son muy grandes, que tienen exportaciones en cuyos países donde venden sus productos hay un grueso de consumidores exigiendo un sello que de transparencia y valide que el producto es vegano”, añade Lyda Durango.

También indica que existen otras empresas que “están buscando entrar a este mercado pero no saben cómo y se les ofrece el sello para empezar a posicionarse en el consumidor en la cadena retail, en las redes sociales”.

V-Label en el Perú

Unión Vegetariana del Perú (UVP) y Vegetarianos Hoy trabajan en conjunto para lograr que más productos peruanos se certifiquen con el sello internacional V-label y así poder garantizar que un producto es libre de insumos de origen animal.

Esta certificación no solo ayuda a los veganos del Perú, los cuales bordean los 600 mil hábitantes, según la última encuesta de IPSOS para UVP, sino también a todas las personas que desean –por salud o cuidado del medio ambiente– alimentos que no contengan lácteos, huevos, carne, colorantes de origen animal, estabilizantes y otros insumos.

“El sello se encuentra presente en el Perú desde el 2019 hasta el 2020 tuvimos un crecimiento bastante lento debido a diversos factores como el inicio de la pandemia y porque era un sello relativamente nuevo en Perú (muchas empresas no lo conocían). Sin embargo, a partir del 2020 el sello ha tenido un crecimiento sostenido en un 250% en el total de productos certificados hasta el 2022. Esperamos que para este 2023 superemos dichos números”, comenta Gaby Mucha, presidenta de UVP.

Es importante reconocer el sello oficial para no dejarse engañar.

“Este sello ayuda no solo a veganos sino también a personas que se animan a probar opciones 100% vegetales (plant based) ya sea por razones de salud (problemas de colesterol, triglicéridos elevados, e incluso intolerancias y alergias alimentarias relacionadas con alimentos derivados o de origen animal), por razones religiosas o por razones ambientales. Es importante acotar que el sello también es puesto no solo en productos alimentarios, sino también en productos cosméticos y restaurantes”, complementa.