Existe un gran mito cuando hablamos de comida vegana, y es qué es cara. Por esa razón, muchas personas no desean probar comida vegana o ir a restaurantes que solo ofrecen este tipo de comida. Sin embargo, no tiene que ser más costosa. Para intentar romper ese estereotipo, la organización sin fines de lucro ARBA mediante su programa Be Vegan ha lanzado “Veganismo para todos”, con el objetivo de qué más personas puedan probar comida vegana a bajo precio.

Veganismo para Todos

“Veganismo para todos” es un movimiento, así lo define su creadora Iselda Livoni. Este nuevo proyecto nace a raíz de un viaje que hizo a Curitiba, Brasil, por invitación del equipo de la ONG vegana Forum Animal, y en esa visita logró conocer un restaurante que la inspiró en crear este movimiento. “Me llevaron a comer a un restaurante que tenía buffet y se llamaba Semente de Girassol (Semilla de Girasol) y me contaron un poco de su historia. Era bastante económico y hace años que no suben sus precios porque quieren que todos puedan acceder a sus preparaciones”, cuenta Iselda Livoni, quien es presidenta y fundadora de ARBA.

“Lo que más me llamó la atención fue que cuando les pregunté a los administradores quiénes eran los dueños del restaurante, y ellos me respondieron que eran ‘los animales eran los dueños’. ¿Cómo no inspirarse con ese mensaje? Así que decidí qué queríamos hacer algo similar en el Perú. Claro no tener un restaurante pero sí invitar a otros espacios que tengan –al menos un día– un plato a precio económico”, añade.

Arroz sin pollo del restaurante Florencia, uno de los platos que se ofreció en Veganismo para todos.

Livoni explica que Veganismo para todos no es solamente una campaña, es el inicio de un “movimiento enorme” de ARBA, y que busca expandirse. “Hemos comenzado por los restaurantes veganos, luego seguiremos por los vegetarianos y después quién sabe, vamos a seguir proyectándonos. Queremos que esto continúe, crezca y prevalezca, añade.

Miguel Mora, coordinador del movimiento “Veganismo para todos”, explica que es una “iniciativa que combina la pasión que tenemos por el bienestar animal con la promoción del veganismo en todo el Perú”.

“Es un proyecto que permite que cada vez más personas puedan probar platos veganos deliciosos y con propuestas muy variadas. Y que a su vez, el anti especismo sea visto cada martes como una alternativa de cuidado a los animales, sostenibilidad ambiental y económica a través de una nutrición balanceada”, añade.

El equipo de ARBA junto al del restaurante Okey Al Natural, un restaurante vegano en el distrito de Breña.

Cada martes, los restaurantes que se sumen al movimiento “Veganismo para todos” tendrán un plato entre 10 a 13 soles. Como cada espacio vegano o plant based es único, podrán encontrar desde hamburguesas, guisos, menú, postres y entre otros platillos a menos de 14 soles.

Iselda Livoni explica que el recibimiento de los restaurante fue muy bueno desde el inicio. “Grande fue nuestra sorpresa, pues desde el primer día que visitamos los restaurantes para contarles la propuesta, los dueños de los diferentes espacios, no solo accedieron, sino que se alegraron mucho con esta maravillosa visión que llegaba al Perú. Estaban totalmente de acuerdo con tener un plato o menú más accesible y que así más personas puedan tener acceso a la comida vegana”, agrega.

Ají de no gallina, un plato creado para el movimiento Veganismo para todos por parte de Asianica.

Por su parte Mora, indica que este movimiento tiene varios favorecidos porque “funciona en beneficio de distintos grupos de interés”. “En primer lugar: los animales, porque esto ayuda a entender que no tenemos que verlos como seres destinados a nuestro consumo para alimentarnos. En segundo lugar: los restaurantes veganos. Es una gran oportunidad de conectar con nuevas personas y dar a conocer las grandiosas propuestas que tienen. Y en tercer lugar: los comensales. Los veganos y no veganos van a tener la posibilidad de ir a más restaurantes y a un precio económico. Se tendrá acceso a un tipo de alimentación libre de crueldad hacia los animales, más amigable con el medio ambiente y también más saludable”, añade.

“Estamos muy agradecidos porque los emprendimientos de personas veganas han demostrado que su compromiso es muy firme. La recepción ha sido muy entusiasta y con una enorme apertura a encontrar la manera de hacer de esto un proyecto sostenible a largo plazo. Valoramos mucho también que se están sumando al esfuerzo de difusión en redes que estamos haciendo. La idea es llegar cada vez más personas y que tengamos más opciones en todo el país”, agrega Mora.

Tallarines a la boloñesa de Gastronomía Vegana. Cada semana, esta restaurante vegano sacará una opción económica y un plato diferente.

Los restaurantes

Algunos de los restaurantes son el Consulado Vegano en el Cercado de Lima; el Chino Vegano y Ese Lugar Vegano, ambos en Jesús María; Asianica, Seitan, Asianica Street Food y Madre Tierra, en Miraflores; Namasté y Florencia en Barranco; Gastronomía Vegana en Surco; Okey al Natural en Breña y Comedor Vegetariano en Huaraz.

Además, algunas cocinas ocultas veganas también se unido. Por ejemplo, Samsara Vegan Food, Paradero V y La Larika. Y según explica el equipo de ARBA pronto van a unirse más emprendimientos veganos.

Plato de Asianica Street Food, hecho especialmente para Veganismo para todos.

Ranul Rayme, cofundador y chef de Asianica Street Food, uno de los restaurantes que se ha sumado al movimiento, explica que siente que este tipo de campañas ayudan “a difundir la compasión hacia los animales desde una perspectiva más humana y empática”.

“Desde mi trinchera como cocinero me gusta aportar de esa forma, haciendo sentir que la cocina no solamente tiene que basarse en productos de origen animal sino que pueden ser libres de sufrimiento, deliciosas y rompiendo con los paradigmas y creencias de que la alimentación basada en plantas es aburrida”, añade el chef.

La chef Mayra Velit, cofundadora de Namasté, restaurante vegano ganador de los Premios Somos, explica que Veganismo para todos “es una oportunidad dorada para acercar la comida vegana, deliciosa y asequible, a todas las personas”.

Namasté ha sacado una hamburguesa de soya por Veganismo para todos.

“Muestra que la comida vegana puede ser tan variada, sabrosa y accesible como cualquier otra opción culinaria. Vivimos en un mundo donde la conciencia sobre la salud, el bienestar animal y el medio ambiente está en constante crecimiento. Sin embargo, aún persisten ciertos estigmas y malentendidos sobre la vida vegana. Muchos creen que es una opción costosa, restrictiva y complicada. Pero ‘Veganismo para todos’ está aquí para cambiar esa percepción, demostrando que la comida vegana puede ser económica, variada y, sobre todo, deliciosa”, comenta.

Sobre la aceptación de los comensales a la campaña, Velit explica que fue “absolutamente increíble”. “Muchos clientes, solicitaron la promoción y otras delicias veganas que Namasté tiene para ofrecer. La respuesta ha sido tan positiva que Namasté está convencido hacer de esta promoción asequible una característica permanente todos los martes”, concluye.

Los establecimientos que cuenten con este sticker son aquellos que todos los martes cuentan con una opción en su carta de menos de 14 soles.

El dato:

Los restaurantes que forman parte del movimiento “Veganismo para todos” tienen un sticker distintivo en su puerta. Además las promociones estarán vigentes al menos hasta el 31 de diciembre del 2023.