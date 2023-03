“Teníamos ganas de recrear algo que yo ya había visto en el Medio Oriente y en otras partes del mundo que no es solamente ofrecer comida saludable, sino traerla en un formato y que sea para todo el mundo, es decir 100% vegana y 100% saludable. Un restaurante de comida saludable con sabores del Medio Oriente”, comenta Jacky Gomberoff, uno de los socios fundadores de Yala.

Wrap de falafel de Yala.

Son cuatro socios, dos de ascendencia israelí, uno palestina y el último libanesa. “Todos tenemos en común esos olores y sabores la cocina del medio oriente, y lo plasmamos aquí. Quería hacer algo diferente, que hubiera abundancia”, agrega Gomberoff.

A diferencia de otros restaurantes, Yala es muy generoso cuando sirve sus platillos. Si pides un falafel bowl o un falafel pita, puedes servirte todas las ensaladas que quieras. Además, cuentan con ‘refill’ de bebidas si comes en el establecimiento.

Bar de ensaladas de Yala. (Foto: Patricia Castañeda)

Yala no tiene un público objetivo en particular, personas de todas las edades la disfrutan, y muchos de ellos no se dan cuenta que lo que están comiendo es 100% basado en plantas y saludable. Este restaurante es un ‘fast good’, es decir comida rápida pero con muchos nutrientes en cada bocado.

Gomberoff está convencido que la comida vegana o 100% a base de plantas es una tendencia que se quedará y consolidará en el futuro. Cada vez existen más restaurantes veganos en Lima, cada uno con su propia esencia, en el caso de Yala es que sea un restaurante saludable, en donde predominen los vegetales frescos y proteínas vegetales de alto valor nutricional. Todos sus platos cuenta con una fuente de proteína sea el falafel o el hummus.

Hummus de Yala. (Foto: Patricia Castañeda)

La carta

La carta de Yala es variada; encontraremos bowls de falafel con ensaladas, panes pitas que funcionan con un gran planto y que fueron especialmente hechos para aguantar el peso de varias ensaladas, así como wraps con falafel contundentes.

Si estás recién empezando en el mundo vegetal y no eres muy fan de las ensaladas o verduras, podrías empezar con la hamburguesa vegana que está hecha desde cero. No se deshace, es deliciosa y con un pan contundente. Para Gomberoff es importante que los clientes tengan los mejores insumos, y es por eso, que hacen sus propias hamburguesas.

Hamburguesa vegana de Yala. (Foto: Patricia Castañeda)

Otro imperdible es el shawarma de coliflor, hecho con un toques de cúrcuma y cuya preparación involucra tres cocciones diferentes para que la coliflor esté suave y absorba todo el sabor de las especias secretas.

Shawarma de coliflor. (Foto: Patricia Castañeda)

Además, cuentan con una versión propia de las salchipapas, en lugar de hot dog encontrarán mini falafels. Y como todo en la vida debe tener un balance, Yala también cuenta con una de las mejores papas fritas de Lima. Están hechas solo con papa huamantanga y pasan por una doble cocción que las deja crocantes por fuera y suaves por dentro.

Porción de papas fritas de Yala. (Foto: Patricia Castañeda)

En cuanto a los adicionales, pueden comprar hummus, hojas de parra y baba ganush para complementar su comida o llevar a casa. También tienen una opción de falafel precocido que es ideal para quienes desean replicar alguna ensalada o wrap del restaurante en casa, porque van a tener mucho de donde inspirarse. Yala cuenta con más de 13 combinaciones de ensaladas diferentes, y como usan productos de estación, van cambiando según la temporada, así que nunca te podrás aburrir de comer vegetales.

Bar de ensaladas de Yala. (Foto: Patricia Castañeda)

Bowl de falafel de Yala. (Foto: Yala)

Muchas de la recetas son creaciones de la familia Gomberoff. Por ejemplo, el Baba ganush, hecho de berenjenas es una receta de la madre de Jacky Gomberoff y algo que recomendamos probar sí o sí. “Te voy a confesar que esa es una receta milenaria de mi mamá. Todo el mundo cree o te va a decir que su mamá es la mejor en el mundo, yo te puedo decir con certificado que mi mamá es la mejor cocinera, porque se dedicó al mundo de la cocina profesionalmente. Ella vino y entrenó a nuestros cocineros en cómo hacer el proceso artesanal (del baba ganush), desde la selección de las berenjenas, por el tamaño, por la forma, que tengan o no tengan pepas, hasta el proceso de una por una ir quemándolas y ahumándolas, y luego darles shock de temperatura para mezclarlas con la mayonesa vegana y lograr sacar esta textura perfecta”, concluye.

Yala es una mezcla de comer rico y contundente, sin descuidar nuestra salud; pues cuenta con vegetales en distintas preparaciones que nos aportarán nutrientes así como fibra. Además, tienen las mejores papas fritas para el balance de la vida. Provecho.

Al detalle:

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 230, San Isidro

Horarios: De lunes a sábado, de 11:30 a.m. a 10 p.m. y domingos de 11:30 a.m. a 5:00 p.m.

Delivery: 933 518 644

Ticket promedio: 35 soles

Pet Friendly: sí