Hace no tanto tiempo, para jugar en una tragamonedas tenías que ir hasta una sala de juegos, sentarte frente a una máquina y meter tus monedas o billetes. Hoy, esos mismos rodillos y símbolos también aparecen en la pantalla de un celular. El juego cambió bastante, pero no fue lo único. Las reglas para operar en el Perú también tuvieron que ponerse al día.

El 13 de octubre de 2023 se publicó el Decreto Supremo N.º 005-2023-MINCETUR, que aprobó el reglamento de los juegos y apuestas deportivas a distancia. Tres años después, vale la pena revisar qué cambió realmente para los jugadores, qué pasó con las tragamonedas tradicionales y cómo se controla ahora una actividad que ya no necesita una sala física para funcionar.

1. Tres años del DS 005-2023-MINCETUR: ¿Qué cambió para los jugadores en el Perú?

El principal cambio fue que los juegos online pasaron a tener reglas específicas para operar legalmente en el país. Antes ya existían normas para casinos y salas de tragamonedas, pero el crecimiento de las plataformas digitales había dejado un escenario distinto. Una cosa era fiscalizar máquinas instaladas en un local y otra controlar juegos que funcionaban por internet.

La Ley N.º 31557, publicada en agosto de 2022 y modificada por la Ley N.º 31806 en junio de 2023, estableció las bases de esta regulación. Luego llegó el DS 005-2023-MINCETUR, publicado el 13 de octubre de 2023, para desarrollar los requisitos que debían cumplir los operadores.

Ah, pero sí hay algo. Aunque el reglamento cumplió tres años en octubre de 2026, entró en vigor el 9 de febrero de 2024. Recién entonces empezó su aplicación y el proceso de autorización de las empresas.

De las plataformas sin un marco específico a la autorización oficial

Antes de esta regulación ya había páginas de apuestas, tragamonedas digitales y distintas formas de participar desde una computadora o celular. El problema era que nadie le cuidaba las espaldas, legalmente hablando, al jugador peruano.

Con las nuevas disposiciones, las empresas que querían operar legalmente tuvieron que solicitar autorización al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Pero el permiso no se limita a registrar el nombre de una empresa. También se exige acreditar condiciones técnicas, identificar las plataformas utilizadas y cumplir las

obligaciones relacionadas con la seguridad de las operaciones y la protección de los jugadores.

La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) es la encargada de supervisar estas actividades.

¿Qué significa la homologación de plataformas?

La homologación sirve para comprobar que una plataforma cumple con los requisitos técnicos exigidos en Perú. No basta con tener una web que funcione bien. Los juegos, los sistemas y el registro de operaciones deben pasar evaluaciones y contar con las certificaciones correspondientes.

También está el RTP, que es el porcentaje teórico de retorno al jugador. La norma peruana exige un mínimo del 85 %, pero ojo, eso no significa que si apuestas S/100 te devolverán S/85.

El RTP se calcula a largo plazo, no por cada partida. Por ejemplo, una tragamonedas con un RTP del 96 % puede darte premios pequeños, grandes o ninguno durante una sesión. Al final, los resultados dependen del azar y no hay devoluciones aseguradas.

La fiscalización también llegó a internet

La regulación no quedó solamente en el papel. MINCETUR también empezó a tomar medidas contra plataformas que funcionaban sin autorización.

En julio de 2026, la entidad informó del bloqueo de 36 plataformas no autorizadas. Meses después, en octubre, se reportó el bloqueo de otras 50, con lo que ya irían 86 casinos y salas de apuestas cerrados.

La supervisión ya no se concentra únicamente en las salas físicas, sino también en los servicios digitales que reciben apuestas de usuarios peruanos.

2. De las emblemáticas salas de Lima al entorno digital: La transformación del Parque de Máquinas

Las tragamonedas no llegaron al Perú con los casinos online. Mucho antes de que se pudiera jugar desde el celular, las máquinas ya formaban parte del paisaje de distintas zonas de Lima. Todo ocurría dentro del establecimiento, bajo sus horarios, controles y condiciones de acceso.

Las tragamonedas en Perú ya tenían sus propias reglas. Una de las principales fue la Ley N.º 27153, que estableció requisitos para autorizar locales, registrar máquinas y fiscalizar su funcionamiento.

Y vaya que el sector era grande. En 2020, por ejemplo, MINCETUR reportó 750 salas de casino y tragamonedas autorizadas y fiscalizadas en todo el país. También había más de 128 mil máquinas registradas, aunque no todas estaban funcionando.

Del botón físico a los rodillos digitales

Lo que sí cambió fue la forma de acceder a los juegos.

Las tragamonedas digitales conservaron elementos conocidos de las máquinas tradicionales, como los rodillos, las combinaciones de símbolos y las tablas de pagos. Pero también incorporaron nuevas mecánicas, animaciones y funciones que antes no eran habituales.

Actualmente puedes encontrar slots online con todo lo que se te pueda ocurrir en cuanto a formato, rodillos, carretes, símbolos, temáticas, efectos y bonos especiales. Pero, la diferencia más evidente está en el acceso. Ya no hace falta acudir a una sala para consultar un catálogo de juegos.

Por ejemplo, las plataformas digitales autorizadas permiten reunir distintas categorías desde una misma página. En la sección de tragamonedas con dinero real de Stake Perú se pueden encontrar versiones digitales de estos juegos, con diferentes formatos y mecánicas.

3. El modo demostración (demo): Por qué existe y qué exige la normativa peruana

Una de las diferencias más conocidas entre algunas tragamonedas digitales y las máquinas tradicionales es la posibilidad de probar un juego sin utilizar dinero real.

En lugar de depositar soles, el usuario dispone de un saldo de prueba. Puede girar los rodillos, revisar las combinaciones y familiarizarse con los controles sin arriesgar dinero.

Eso sí, los premios que aparecen durante la demostración son ficticios y no se pueden retirar.

Principalmente, el modo demo está para entender las reglas del juego antes de decidir si se quiere participar con dinero.

No todas las tragamonedas funcionan igual. Algunas tienen líneas de pago tradicionales, otras utilizan agrupaciones de símbolos y también existen juegos con rondas especiales o multiplicadores.

La demo permite revisar esas diferencias sin tener que aprender mientras se está apostando.

También sirve para conocer dos conceptos importantes:

· RTP: es el porcentaje teórico de retorno del juego a largo plazo. No indica cuánto recibirá una persona en una sesión.

· Volatilidad: describe cómo se distribuyen los premios. Una tragamonedas de alta volatilidad puede tener periodos prolongados sin premios, mientras que otra de baja volatilidad puede entregar premios pequeños con mayor frecuencia.

Eso sí, hay que tener cuidado con las conclusiones que se sacan de una demostración.

Que una tragamonedas entregue varios premios en la demo no anticipa el resultado del siguiente giro. Cada resultado depende del funcionamiento aleatorio del juego.

La disponibilidad del modo demostración depende de las características del juego y de las opciones que ofrezca cada plataforma. Por ejemplo, algunos títulos del casino de Stake cuentan con versiones demo que permiten conocer sus mecánicas sin utilizar saldo real. Pero casi ningún juego en vivo en casi ninguna plataforma tiene demo.

4. Marco legal y juego responsable en el Perú

El marco principal está conformado por la Ley N.º 31557, modificada por la Ley N.º 31806, y su reglamento aprobado mediante el DS 005-2023-MINCETUR.

Estas normas establecen quiénes pueden operar, cómo deben autorizarse las plataformas y qué obligaciones deben cumplir frente a los jugadores y las autoridades.

¿Cómo saber si un casino online está autorizado?

Lo primero es revisar si el operador cuenta con una autorización de MINCETUR para ofrecer juegos a distancia en el país.

No basta con que una página esté en español, muestre precios en soles o permita acceder desde Perú. La autorización debe corresponder al operador y a la actividad que realiza. La información puede contrastarse con los registros oficiales disponibles a través de MINCETUR.

Además de la autorización, hay otros aspectos que conviene tener presentes:

· Identificación del jugador.

· Control técnico.

· Registro de operaciones.

· Condiciones del servicio.

· Fiscalización.

Estos controles permiten diferenciar una plataforma autorizada de otra que funciona al margen del sistema regulado.

El uso de soles y los métodos de pago

La adaptación al mercado peruano también se refleja en la experiencia de pago. Las plataformas dirigidas al país pueden mostrar sus operaciones en soles (PEN), lo que facilita identificar cuánto se está depositando o apostando.

Sin embargo, mostrar montos en moneda nacional no reemplaza la obligación de cumplir las disposiciones sobre medios de pago e identificación de los titulares.

El Registro de Personas Prohibidas y la autoexclusión

La regulación peruana también busca proteger a quienes tienen problemas con el juego. Para eso, MINCETUR cuenta con el Registro de Personas Prohibidas, que permite restringir el acceso a casinos, salas de tragamonedas y plataformas online.

La inscripción es gratuita, reservada y puede solicitarse voluntariamente o mediante el procedimiento familiar correspondiente. Además, los operadores deben contar con mecanismos de autoexclusión y promover el juego responsable.

Y ojo, las señales de alerta no siempre son tan claras. Si alguien apuesta para recuperar lo perdido, usa plata de sus gastos básicos o siente que ya no puede parar, es momento de buscar ayuda.

Una regulación que sigue evolucionando

El reglamento de 2023 fue un paso importante, pero la fiscalización sigue. MINCETUR continúa bloqueando plataformas sin autorización, decomisando máquinas ilegales y supervisando los juegos online.

Las tragamonedas pasaron de las salas físicas a los celulares, y las reglas también tuvieron que adaptarse. Eso sí, hay algo que no cambia. Siguen siendo juegos de azar y siempre existe el riesgo de perder plata.

Por eso, antes de jugar, lo mejor es revisar que la plataforma esté autorizada y tener claros tus límites.

El juego con dinero real es solo para mayores de 18 años. Jugar en exceso puede causar ludopatía. Las tragamonedas son entretenimiento, no una forma de ganar plata.