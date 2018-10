Acercamiento a la filosofía: 6 series y películas para conocerla

“¿Quién eres?” y “¿De dónde vienes?” fueron las dos preguntas que Sofía, una adolescente a punto de cumplir 15 años, leyó en una carta que misteriosamente llegó al buzón de su casa. Desde ese instante, su vida no volvió a ser la misma. Cada día fue recibiendo más postales con las que emprendió un viaje de conocimiento por la historia de la filosofía y las ideas de los grandes pensadores occidentales. Esta es la trama de la novela El mundo de Sofia, del autor noruego Jostein Gaarder. Y aunque han pasado más de 25 años desde su publicación, aún se le considera como la más vigente y didáctica para enseñar a los más jóvenes sobre los aspectos más importantes de la filosofía.



Esta novela –que en 1999 tuvo su propia película– explica de manera entretenida los postulados más importantes de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Sartre y Marx. No sorprende por eso que muchas escuelas sigan usando este libro como herramienta para motivar a los más pequeños a interesarse por esta disciplina.



La filosofía motiva a responder preguntas basadas a la insaciable curiosidad de los niños como: ¿Por qué se acaba la vida? ¿Cómo es posible que existan los números si no podemos tocarlos? ¿Qué ocurre cuando uno muere? ¿Cómo sabemos que las hormigas no piensan? La filosofía es la base para el aprendizaje de otras materias, así como en la formación del ser humano para comprender el mundo.



Esta materia, sin embargo, no es tan compleja como se cree, pues versa sobre asuntos fundamentales, como enseñar a pensar, a cuestionar todo lo que nos rodea, a sacar conclusiones, a aplicar respuestas críticas a los problemas cotidianos. En definitiva: a vivir de forma reflexiva y con pensamiento crítico desarrollado.



Pero si bien para muchos maestros y padres es complicado introducir a los chicos en el aprendizaje de esta materia, diversos especialistas sostienen que no lo es. Al contrario: es preciso aprovechar esa etapa en que los niños muestran curiosidad por todo y tienen una gran capacidad para admirar lo que descubren. La filosofía les abre una ventana inmensa para encontrar las respuestas que buscan y contemplar el mundo desde otra perspectiva.



