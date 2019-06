Adidas y la lucha por océanos libres de plástico

‘Run For The Oceans’ es un movimiento global, impulsado por adidas y la organización ambiental Parley que el sábado 8, Día Mundial de los Océanos, reunió en la playa Agua Dulce a más de 400 personas que participaron de una jornada de concientización y una carrera de 5 km a favor de los océanos.



“Por cada kilómetro recorrido a nivel global hasta el 16 de junio y registrado en la App Runtastic, adidas donará US$1 a Parley (hasta US$1,5 millones) que servirán para educar a jóvenes sobre el problema de la contaminación marina”, explicó Fiorella Tami, gerente de comunicaciones de adidas Perú.



Creando conciencia



La jornada limeña de ‘Run For The Oceans’ incluyó una muestra sobre la contaminación marina, un espacio para aprender a reciclar botellas de plástico de manera creativa, videos sobre la situación actual de nuestros océanos y testimonios de diversos personajes vinculados al mar.



Cada año acaban en los océanos unos ocho millones de toneladas de plástico y más del 40 % son plásticos de un solo uso. Adidas tiene como objetivo realizar todos sus productos con poliéster reciclado para el 2024.



“Es importante concientizar a los más jóvenes sobre el problema que origina el plástico en nuestros mares y las medidas que podemos tomar para reducir su impacto”, señaló el tablista Gabriel Villarán, miembro del squad mundial ‘Run For The Oceans’.



La decisión de empoderar a los más jóvenes no es gratuita. Son ellos quienes desean ser protagonistas en la lucha frente al cambio climático. Tan solo a principios de este año, estudiantes de 15 años del movimiento Juventud por el Clima hablaron frente al parlamento europeo exigiendo acciones inmediatas por el medio ambiente.



Tomar acción



Por su parte, Pedro Alejos, pescador de Chorrillos, señaló en este evento que el plástico y los desechos arrojados al mar perjudican a nuestra fauna marina. “Los peces nadan entre desperdicios y las tortugas se quedan atrapadas entre ellos; por eso, es importante no dejarlos nunca en la orilla ni lanzarlos al mar”, explicó.



Estos desechos también afectan al delicado equilibrio que hay entre los ecosistemas. Según estima un informe del Foro Económico Mundial, para 2050 habrá más plástico en el mar que peces y ya comenzamos a vivir las consecuencias de este desbalance: residuos plásticos en el estómago de animales, islas flotantes de plásticos y microplásticos esparcidos por el ambiente.



En el evento también se realizaron talleres de reciclaje creativo.

Por ello, adidas también apuesta por una revolución de materiales. Recolectando los residuos plásticos y transformándolos en filamentos da lugar al hilo Ocean Plastic® con el que se producen las zapatillas y ropa de alto rendimiento de la línea adidas x Parley. De esta manera, se espera reducir el uso de plástico virgen y comenzar a cambiar nuestra cultura de consumo.



Para más información sobre las acciones de adidas y su colección x Parley ingresa a: adidas.pe/runfortheoceans