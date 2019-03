AFP: ¿Qué ocurre con mi fondo si dejo de aportar?

Ya sea que se pierda el empleo, se comience a trabajar como independiente o el empleador no realice los aportes reglamentarios, los fondos de los afiliados se encuentran a salvo. Cada vez que se realiza un aporte a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), este pasa a ser acumulado dentro de una Cuenta Individual de Capitalización o CIC, un fondo que es único y personal del afiliado.



Aquí se registran todo los movimientos y saldos del aportante en su fondo de AFP. La CIC es un fondo que no se pierde, pues sigue generando rentabilidad, incluso si no se realizan aportes durante meses. La finalidad de esta cuenta es continuar acumulando dinero para cuando llegue el momento de la jubilación.



A mayor cantidad de aportes que el trabajador logre realizar, la pensión para su jubilación será mayor. Tal es el caso de Rosa María del Carmen Pereda, quien actualmente vive de su pensión, y señala que es importante que los jóvenes no dejen de aportar a su CIC para que puedan tener una mejor calidad de vida durante su jubilación.



Conoce la historia de Rosa María, aquí:



Tipos de ahorro

Además de realizar los aportes obligatorios a su Cuenta Individual de Capitalización o CIC, el afiliado también tiene a su disposición dos tipos de ahorros voluntarios: aporte voluntario con fin previsional y aporte voluntario sin fin previsional. Los aportes del primer tipo tienen como propósito aumentar el capital de la CIC para obtener una mejor pensión al momento de la jubilación. No existe un monto mínimo de aporte ni plazo determinado de depósito y son inembargables.



Por otro lado, los aportes sin fin previsional son una alternativa de ahorro que tiene el afiliado para otro tipo de proyectos u objetivos personales. Estos no tienen un monto mínimo y pueden ser abonados cuantas veces el afiliado lo desee, así también, puede realizar retiros el número de veces que requiera y por el monto que considere. Es importante recordar que esta clase de ahorro se puede realizar siempre y cuando hayas cumplido cinco años dentro del sistema.



