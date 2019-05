Alguien en el Perú podría cobrar pozo de S/1.314 millones

Es tan grande el pozo del Mega Millones que quien lo gane podría realizar sueños tan absurdos como producir 5 temporadas más de Game of Thrones, comprar 20 islas privadas en el caribe, 80 mansiones en Miami o 5 aviones Airbus con capacidad para 100 pasajeros cada uno. Es por eso que ya se cuentan por millones los usuarios de theLotter.com, un portal en internet a través de cual miles en el Perú están participando por la oportunidad única de acceder a fortunas tan grandes, que el ganador no tendría que preocuparse por su bienestar económico y el de su familia por varias generaciones.



¿Qué comprar con un pozo equivalente a 8 veces la fortuna de Claudio Pizarro?

La cuantía de los premios entregados por el Mega Millones y el Powerball de Estados Unidos es tal vez la razón principal por la que desde todo el territorio nacional se atreven a participar en theLotter, pues es la única posibilidad que existe de adquirir instantáneamente una riqueza que ni siquiera los más famosos del Perú logran acumular luego de años de trabajo. Por citar un ejemplo, mientras que el “Bombardero” ha logrado recaudar durante toda su carrera una fortuna aproximada de 50 millones de dólares, si un peruano gana el Mega Millones este viernes, se convertiría de la noche a la mañana en alguien 8 veces más rico que el futbolista más glorioso de nuestro país, invirtiendo apenas $15 dólares.

Con un patrimonio de tal envergadura, quien se lleve el gran pozo a través de theLotter.com podría comprar 200 mansiones de 800 metros cuadrados en la exclusiva zona de San Isidro en Lima (pagando un valor aproximado de $2 millones por cada una) o comprar 1.000 departamentos en Miraflores (a un valor de $373.000 por propiedad).





Ya son varios los ganadores en América latina

De los más de 4 millones de usuarios que han ganado algún premio a través de theLotter.com varios de ellos son latinoamericanos que se han llevado pozos millonarios. Entre los más relevantes está una panameña, que ganó $30 millones de dólares, y a ella se suman usuarios de El Salvador, Costa Rica y Colombia que han obtenido también grandes acumulados. Las historias de los mayores ganadores en éste portal, que ya lleva 17 años operando, se pueden apreciar en la galería de theLotter.



“Con más de 94 millones de dólares entregados hasta el día de hoy, theLotter se ha hecho a un buen nombre en Latinoamérica pues más del 30% de ésta suma se ha entregado en países de habla hispana, y son tantos los peruanos que están usando el servicio para el próximo sorteo por 393 millones de dólares (S/1.314 millones), que no sería extraño si el próximo ganador del Mega Millones o el Powerball de Estados Unidos es alguien del país” afirma Eduardo Guillén, portavoz de la empresa en el Perú.



¿Cómo es posible que los boletos estén disponibles en el Perú?

Hasta hace muy pocos años en el Perú era imposible participar en las loterías extranjeras pero desde que theLotter.com comenzó a operar hace 17 años, se rompieron todas las fronteras cuando de ganar la lotería se trata.

Con una red de más de 20 oficinas en todo el mundo y el respaldo de la lotería de Oregon en Estados Unidos, theLotter garantiza la compra de tíquets oficiales de casi cualquier lotería en cuestión de minutos. Es tal la cantidad de loterías oficiales que theLotter vende, que incluso boletos legítimos de La Tinka se pueden adquirir a través del sitio web.



¿Se puede confiar en este sitio?

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto compra y entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Panamá, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Rusia, Australia, Irak y España entre otros.



El servicio de mensajería de theLotter ha sido mencionado en reconocidos medios de Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en Estados Unidos sin haber pisado nunca suelo norteamericano.



¿Cómo se cobra el premio?

Cuando hay un ganador el boleto no se le envía al usuario, sino que éste viaja con todos los gastos pagados al lugar donde se encuentra el recibo de papel. Allí se le hace la entrega del documento legítimo para poder cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial, acompañado por un abogado también pagado por theLotter y quien lo asesora durante el proceso de reclamación del dinero.



Cabe aclarar que en caso de que el afortunado definitivamente no obtenga la visa, theLotter cobra y transfiere el dinero a su cuenta bancaria donde quiera que se encuentre.



¿Cómo funciona el servicio?

theLotter ofrece una sencilla plataforma en internet donde cualquiera puede ordenar fácilmente su participación siguiendo estos pasos:



1. El usuario ingresa a theLotter.com, elige la lotería en la que desea jugar y selecciona sus números de la suerte para luego pagar el precio del boleto mas una comisión por el servicio de mensajería. En el Perú se puede pagar con Mastercard, Visa y Diners.



2. Un representante de theLotter compra el billete en un expendio oficial de la lotería en Estados Unidos o en el país donde se juegue el sorteo, luego escanea el recibo y guarda el original en un lugar 100% seguro. La factura escaneada es recibida por el comprador digitalmente y le sirve de garantía en caso de ganar.



3. Apenas se lleve a cabo el sorteo, theLotter se comunica personalmente con el ganador en caso de que haya acertado a los números para así coordinar con él una fecha en que pueda viajar a reclamar el billete original de las manos de un abogado de la empresa y con él, cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial. En caso de premios menores a 200.000 dólares, theLotter deposita el monto directamente en la cuenta bancaria del usuario donde quiera que se encuentre.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no puede ser catalogado como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar servicio de mensajería para compra de boletos oficiales de lotería.



Ninguna ley prohíbe que un extranjero se gane la lotería

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social” indica.

A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería” concluye.



Próximos Grandes Sorteos

El próximo premio del Mega Millones por $393 millones de dólares se sorteará el próximo viernes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.



Publirreportaje