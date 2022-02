Son diversos los motivos por los que se toma la decisión de estudiar fuera del país de origen: adquirir habilidades nuevas, establecer una red global de contactos, descubrir otras culturas, tener acceso a una educación con reputación de excelencia, etc. Inclusive, esta experiencia en el extranjero se convierte en un elemento indispensable en la hoja de vida de aquellos que aspiren a desarrollar una carrera internacional.

En tal sentido, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) destaca por la importancia que otorga a la internacionalidad, como bien demuestran los más de 250 convenios que ha firmado con reconocidas instituciones del extranjero. No es casual que, durante ocho años consecutivos, la UPC haya ocupado el primer lugar en el índice de internacionalización entre las universidades peruanas, según el ranking de las mejores universidades del país elaborado por la revista América Economía.

PROGRAMAS INSIGNIA

La UPC ofrece, además de programas de doble grado, misiones académicas y otros convenios; dos oportunidades internacionales exclusivas para sus estudiantes. La primera es UPC-NCUK, programa de pregrado con enfoque internacional que tiene tres modalidades: International Foundation Year (IFY), International Year One (IYOne) e International Year Two (IYTwo). A grandes rasgos, permite que el alumno empiece a estudiar en el campus de la UPC, lleve cursos en inglés bajo el sistema superior británico y pueda terminar la carrera –después de un año, dos o tres, según sea el caso– en una de las 40 prestigiosas universidades acreditadas en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda u otro país del consorcio para así obtener el grado correspondiente a la universidad de destino.

“Me dio las bases para sentirme en confianza al momento de estudiar mis cursos, ya que me preparó para saber cómo rendir académicamente en el Reino Unido”, cuenta Ariana Porro Goicochea sobre UPC-NCUK. “A pesar de que viví en Australia cuatro años, el programa también me ayudó a mejorar mi inglés para expresarme a nivel escrito y oral en el mundo universitario”, agrega Porro, quien actualmente estudia la carrera de Business and Management Studies en la Universidad de Sussex (Reino Unido).

PROFESIONALES GLOBALES Y COMPETITIVOS

La UPC también ha firmado un convenio con The University of Arizona (UA), el cual permite que los alumnos de las facultades de Arquitectura, Comunicaciones, Derecho, Economía, Negocios, y de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas de información obtengan hasta tres grados académicos: bachiller de la UPC, bachiller de la UA y maestría de la UA. Todo ello se obtiene estudiando en Perú, en un plazo de cinco años y con la posibilidad de cursar un semestre en el campus de Tucson, Arizona.

“Decidí estudiar un semestre allá porque quería vivir la experiencia universitaria americana”, comenta Sebastián Montoya, alumno de la carrera de Administración y Marketing de la UPC. Gracias a la alianza con The University of Arizona, ya obtuvo el grado de bachiller en Business Administration. “Los grados internacionales te abren más puertas en el mundo laboral, son muy bien valorados por las empresas”, añade Montoya.

Los convenios mencionados son alternativas ideales para jóvenes que desean estudiar en el extranjero, pero que necesitan un puente que les permita prepararse en lo académico y emocional para, finalmente, dar el gran salto fuera del país. Para saber más sobre sobre los programas internacionales de la UPC, visite: UPC.PE/NCUK o UPC.PE/ARIZONA

Reportaje publicitario