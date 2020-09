Vanguardista y exclusiva. Así es la recientemente lanzada All New Escape que Ford acaba de estrenar en el Perú. La cuarta generación de esta SUV mediana fue concebida pensando en los clientes más exigentes y, por ello, garantiza un andar sofisticado sin sacrificar confort ni desempeño. “Esta propuesta marca una evolución en todo aspecto pues suma características presentes en segmentos de vehículos de precios más altos. Es un producto mucho más completo”, comentó Sebastián Trotta, gerente general de Ford Perú.

Al ver a All New Escape es fácil darse cuenta de la reinvención que ha tenido este modelo. Todos sus elementos fueron rediseñados para verse bien en cualquier momento, además de ofrecer una experiencia de conducción confortable. Su parrilla cromada, doble salida de escape y aros de aleación de 19 pulgadas le brindan un look más deportivo que atraerá todas las miradas. Sus barras en color plata complementan a la perfección su nueva silueta deportiva.

TECNOLOGÍA A LA VANGUARDIA

All New Escape busca ubicarse en lo más alto de la categoría de SUVs medianas, gracias a sus características inéditas en el segmento: como la incorporación de Co-Pilot 360®. Un completo paquete de tecnologías semiautónomas, insignia de Ford a nivel mundial, que asiste a los conductores para elevar su experiencia de manejo.

Entre ellas destaca el asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia, sistema de mantenimiento de carril por si el vehículo se desvía del camino, Monitor de Punto Ciego BLIS® con alerta de tráfico cruzado, encendido automático de luces delanteras y cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento trasero. Además de todas estas funciones, en la versión tope de gama, se suman otras tecnologías con Co-Pilot 360® Plus. Conoce más de ellas en el siguiente gráfico:

DISEÑADO PARA UN MAYOR CONFORT

Esta nueva generación es la más aerodinámica hasta la fecha: disminuye su peso en aproximadamente 90 kilos respecto a la anterior. Tiene nuevos faros LED e inserciones cromadas que agregan líneas distintivas a lo largo de la carrocería. En su interior, sus asientos son de cuero y su techo panorámico es 20% más grande a comparación de la generación pasada. Ademas, su sistema Ambient Light personaliza el interior mediante luces LED y una amplia gama de colores.

Por otro lado, el EcoBoost® 2.0L —su nuevo motor turboalimentado capaz de producir 245 HP y un torque de 387 Nm— viene acoplado a una nueva transmisión automática de 8 velocidades SelectShift­®, que opera a través de un selector de cambios rotativos. Escape incluye tracción inteligente en las 4 ruedas o Intelligent AWD que cuenta con sensores para controlar la tracción de manera constante, ayudando en diferentes tipos de clima y condiciones de la carretera. También, equilibra el torque entre las llantas delanteras y traseras para mejorar el manejo y maximizar la tracción antes que patinen las ruedas.

All New Ford Escape estará disponible en 6 colores distintos: azul velocity, blanco oxford, gris magnetic, plata metalizado, negro agate y azul blazer. ¿Estás listo para conducir la renovada Escape? Los interesados ya pueden acercarse a la Red de Concesionarios Ford, los cuales operan bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Haz clic aquí para comenzar el viaje.

