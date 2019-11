Si hay un modelo que capture el ADN de innovación y todo terreno de Mitsubishi es su popular L200. Este año, la pick up insignia de la marca se renueva con un diseño moderno, un motor 2.4 turbo Diesel y modos de conducción off road que sorprenderán a más de uno. De esta manera, la casa automotriz japonesa celebra 40 años de evolución e historia, trayendo al mercado peruano una alternativa para los amantes de la aventura y el trabajo pesado.

Las mejoras en tecnología, equipamiento y seguridad de la quinta generación de la L200 configuran un excelente producto que ya se posiciona como la segunda favorita en el ranking de pick ups. “En el 2016 las ventas de la L200 fueron 1,148 unidades y este año proyectamos 2,300. En solo 3 años hemos duplicado sus ventas”, señala Stephen Strauss, gerente general de MC Autos del Perú.

Potencia y seguridad

Una de las más importantes innovaciones que se encuentran en la renovada pick up es su motorización. Con una potencia de hasta 178 /3.500 Hp/ Rpm, una caja de trasmisiones de 6 velocidades y selector electrónico, la L200 ofrece una gran performance, incluso en caminos en mal estado. Además, sus excelentes ángulos de entrada y salida le permiten dominar las pendientes más complicadas.

En cuanto a seguridad, la L200 ha sido pensada para recorrer todos los terrenos del país con solidez, así lo demostró el piloto Hiroshi Masuoka, dos veces ganador del Dakar, en la presentación de la pick up en Cajamarca. Su carrocería RISE (Evolución Reforzada de Seguridad de Impacto) con deformación programada, absorbe eficazmente la energía de cualquier golpe y mantiene la integridad de la cabina. Mientras que sus sistemas de freno ABS y EBD permiten maniobrar de forma segura incluso en frenadas de emergencia. Asimismo, en todas sus versiones viene con barras laterales de seguridad y doble air bag para el piloto y copiloto.

Comodidad interior

Con esta versión, Mitsubishi no solo buscó crear una gran herramienta de trabajo y un vehículo de ensueño para el off road, sino que se empeñó en ofrecerle un look y una comodidad al usuario que nada tiene que envidiar de las SUV. Su cabina es la más amplia del mercado y cuenta con 25° de inclinación para la segunda fila. No solo es espaciosa, sino que también está equipada con asientos de cuero, timón ergonómico y una pantalla táctil para garantizar el entretenimiento a bordo.

Su diseño exterior presenta el ‘Advanced Dynamic Shield’ que, con su robusta delantera cromada, le da una apariencia moderna para destacar en la ciudad o en el campo. Por todo esto, la All New Mitsubishi L200 es la combinación perfecta para los buscan un vehículo de uso diario y aman el todo terreno. Encuéntrala en todos los concesionarios de Mitsubishi en el Perú.

Para más información y cotizaciones ingresa aquí.





PUBLIRREPORTAJE