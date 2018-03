¿Amante de la fotografía? Descubre las principales características de la familia P10 de Huawei [VIDEO]

Como pudiste apreciar en el vídeo de esta nota, la innovación es una pieza clave en el rubro de la tecnología. En especial para marcas como Huawei, firma asiática que siempre se aventura a explorar nuevas funciones y sistemas que le permitan ampliar las experiencias de sus usuarios móviles. Una de los primeros pasos que dio Huawei fue su apuesta por las cámaras duales y su alianza estratégica con Leica.



Su más reciente gama de teléfonos: la familia P10, está diseñada para capturar la atención de los amantes de la fotografía. El usuario no solo tendrá un teléfono rápido, sino también una herramienta para lograr fotos espectaculares gracias a la combinación de un sensor monocromo de 20 megapíxeles y otro RGB de 12 megapíxeles.



Además, sus lentes co-diseñados con Leica llegan a una apertura de F1.8 (en el caso del Huawei P10 plus) lo que permite manejar iluminaciones complicadas. ¿Qué más nos ofrece la Familia P10 de Huawei? Te lo contamos:



- SuperCharge

Huawei quiso reducir la probabilidad de quedarnos incomunicados en el peor momento, por eso los modelos P10 cuentan con dos modos de ahorro de energía y un sistema de carga rápida. Solo basta conectarlos 30 minutos a una fuente eléctrica para que puedas usarlo un día entero.



- Potente procesador

Los teléfonos de la línea P10 no se “cuelgan” gracias a su procesador Kirin 960. Sus 4 GB de RAM son trabajadas con la tecnología de memoria ultra, la cual identifica cuáles son las aplicaciones que se utilizan más seguido y asigna parte de la capacidad RAM para que carguen más rápido.



- Tecnología inteligente

La nueva serie Huawei P10 cuenta con un sistema de reconocimiento facial 3D que le permite capturar a detalle los rostros. Además, su sistema operativo EMUI incorpora un algoritmo de aprendizaje automático que gestiona las aplicaciones que usamos con más frecuencia.



Conoce más sobre más sobre la Familia P10 y la tecnología Huawei aquí.