Son muchas las críticas y prejuicios que muchos skaters han tenido que soportar durante años por el gran desconocimiento que se tiene sobre este deporte. Y es que muchos no saben de la fuerza, coordinación, confianza y valor que se necesita para subirse a una tabla, elevarla en el aire y sentir que se puede volar por unos segundos.

En Perú, un deporte como el skate - que incluso para algunos no era considerado como un deporte - está pasando por una transformación como nunca antes vista y, recientemente, se ganó la atención de todo el país gracias a un joven chiclayano de tan sólo 22 años. Con el espíritu de la marca adidas, Impossible Is Nothing, Angelo Caro lleva en la sangre la actitud de creer que todo es posible.

Empezó a montar skate a los 10 años y gracias a su hermano Fabrizzio conoció su pasión. A partir de ese entonces pudo mantenerse motivado para buscar el impulso y seguir su sueño de hacer de este deporte su trabajo.

Sin embargo, el camino no fue nada fácil, ya que tuvo que soportar las consecuencias de un deporte estigmatizado. Desde ser expulsado de parques por entrenar, hasta dormir en uno para poder competir en otros países; para Angelo, su principal objetivo fue cambiar el concepto de un deporte que enfrenta a diario más reproches que elogios, pero dejándolos de lado para avanzar en su pasión.

Hoy, adidas reconoce en Angelo el espíritu de creer que todo es posible y se unen para esparcir la actitud de marca adidas, ‘Impossible Is Nothing’, viendo posibilidades donde otros no las vieron e impactando a las futuras generaciones de deportistas. Como el propósito de adidas, Angelo demuestra que a través del deporte se tiene el poder de cambiar vidas y crear un mundo más sostenible.

Recientemente, el joven talento estuvo presente en Chiclayo, su ciudad natal, para inaugurar el skatepark remodelado gracias a adidas. Angelo entregó el skatepark cumpliendo un sueño, el de impactar y dar esperanza a los jóvenes que, como él, buscan también logros en el skate, seguir su pasión y superar las barreras que el camino pueda presentarles.

A inicios de octubre, Angelo obtuvo la medalla de oro en la modalidad street del skateboard, en el Madrid Urban Sports. El deportista participó luego de recuperarse de una lesión y tuvo una actuación impecable durante la final, demostrando, nuevamente, creer que todo es posible. Dentro de sus otros logros destacan tres primeros puestos en: NASS Festival de Bristol, World Rollers Games de España y en Mystic Cup de República Checa.

Impossible Is Nothing, la actitud de la marca adidas

Impossible Is Nothing representa el espíritu y actitud de la marca adidas. Creer que es posible trata sobre un optimismo irrefrenable, arraigado en el propósito de adidas de demostrar que el deporte tiene el poder de cambiar vidas. Para adidas, Impossible is Nothing significa ver el mundo por lo que puede llegar a ser, y no por lo que es. Es una actitud que busca mostrar el impacto positivo del deporte en las futuras generaciones.