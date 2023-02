Entre diversos acontecimientos, el 2022 estuvo marcado por un proceso de transición y cambios, en el que la modalidad de trabajo no podía estar ajena. Así lo muestra un estudio global de Cisco, que revela que el trabajo híbrido es un factor clave en la generación de equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores.

La investigación “ are ready for hybrid work, and you? ”(Los empleados están preparados para el trabajo híbrido, ¿y usted?), examinó el impacto del trabajo híbrido en cinco campos del bienestar: emocional, financiero, mental, físico y social. Así, dio a conocer que el 78% de las personas considera que el trabajo híbrido y remoto ha mejorado aspectos de su vida. Incluso, el 82% manifestó que la posibilidad de laborar desde cualquier lugar los ha hecho más felices.

El Perú no es ajeno a esta realidad. Es así que las oficinas, espacios de coworking y salas de reuniones, se han convertido en opciones ideales para una modalidad de trabajo que lleva a las empresas a lograr mayor flexibilidad para sus colaboradores, mientras reducen gastos operativos y de capital.

Revolucionando la manera de trabajar

Se espera que en el 2023, los espacios de coworking sigan en aumento significativo. Esto gracias a los beneficios y experiencias para los colaboradores.

REPORTAJE PUBLICITARIO