Aprender ciencias: toda la naturaleza cabe en un app | VIDEO

“Cuantas más cosas tocaba, aprendiéndome tanto sus nombres como aquello para lo que servían, más dichosa me sentía y más confianza tenía en mi sintonía con el mundo”, escribió la activista estadounidense Hellen Keller en el siglo XIX. Se refería a todo lo que la rodeaba: personas, edificios, libros, plantas y animales.



En ese tiempo solo se podía aprender del mundo animal y vegetal a través de la experimentación en campo o de libros especializados, muy difíciles de entender. Keller era sordociega. Sin embargo, vivió maravillada del mundo de la naturaleza. Y como muchos autores, biológos y activistas alrededor del mundo, apreciaba la magia inexplicable que ofrecía ese mundo inmenso de árboles, flores y animales de todo tipo, que estaba allí afuera.



>> Inspírate con estas ideas de proyectos de ciencia para realizar en clase o en casa:



Biología avanzada



Hoy, más de un siglo después, la manera de aprender ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos a nuestra disposición diversas herramientas tecnológicas que podemos usar con facilidad. Ya sea desde un celular o una computadora, un niño puede aprender de forma didáctica y entretenida sobre el medio ambiente, incluso reconocer plantas, insectos, animales y á. Keller, sin duda, envidiaría nuestra época.



¿Por qué es importante conocer el reino de los animales y las plantas? Para la bióloga Florencia Trama, quien trabaja con niños, adolescentes y docentes de escuelas rurales de la zona de Oxapampa, es fundamental el aprendizaje de las ciencias, no solo por curiosidad, sino también para proteger el planeta.



“No se cuida lo que no se quiere. Y no se quiere lo que no se conoce”, dice Trama, que organiza campamentos científicos para la enseñanza vivencial de la vida en los bosques. “Sensibilizar y educar sobre los animales y plantas, la biología y el mundo que nos rodea es necesario para crear conciencia ecológica”, afirma.



La autora del libro ilustrado para niños Donde nacen los ríos, y que cuenta con una aplicación web de realidad aumentada para conocer la vida en los bosques nublados de Oxapampa, destaca que es necesario la correcta guía para los chicos, en el uso de las diversas herramientas tecnológicas para aprender sobre la naturaleza.



Estas herramientas digitales son variadas y cada vez más elaboradas. Y son muy útiles para dictar los cursos de Ciencia, Tecnología y Ambiente (primaria) y Biología (secundaria). ¡Te invitamos a conocerlas!



Si deseas enterarte sobre otros proyectos de educación y tecnología, sigue a Fundación Telefónica en Facebook.