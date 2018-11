Aprender física: la ciencia que nos rodea cada día

“¿Por qué la Tierra es redonda y no cuadrada o de cualquier otra forma?”, le preguntó a Carl Sagan una niña de sexto grado de primaria de una escuela pública de Brooklyn, Nueva York. “Esa es una gran pregunta. Una que yo también me hice (a tu edad) y la respuesta tiene que ver con la gravedad. La Tierra tiene una fuerte gravedad. Si tuvieras una montaña más alta que el Everest, que es la más alta del planeta, sería aplastada por su propio centro. La gravedad tira todo hacia el centro. Así que cualquier bulto de la Tierra es aplastado. Pero si tienes un objeto pequeño, un mundo diminuto, la gravedad es muy baja y entonces puede ser muy diferente de una esfera”, le respondió el reconocido astrónomo y astrofísico.



Esa tarde de la década de 1980, Sagan trataba de plasmar las clases sobre esas materias a las que asistió de niño y que, cuenta, despertaron sus ganas de indagar por todo lo que lo rodeaba. Tuvo la suerte de que sus padres y algunos de sus profesores alentaron siempre su curiosidad.



El día que Sagan fue profesor de primaria, los más de treinta niños de la clase lo escuchaban con asombro y no dejaban nunca de levantar la mano para preguntar por todo. “Cada uno de nosotros comienza con una mente abierta. Con una gran curiosidad y capacidad de asombro”, dijo Sagan sobre el interés de los niños por aprender materias como la física o astronomía. La importancia de ello, decía el científico, es que con ello es posible entender realmente y tomar consciencia de cómo funciona el planeta que habitamos.



La física nos responde preguntas interminables que causan curiosidad a niños y grandes, por ejemplo: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros no sudan? ¿Por qué somos más altos por las mañanas que por las noches? ¿Por qué es más fácil batir récords de atletismo en Madrid que en Moscú? Pero además, la física interviene todos los días en nuestra vida diaria. Aquí algunos ejemplos:



1- El principio de acción-reacción

La tercera ley de Newton dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, A realiza otra fuerza igual pero en sentido contrario. Esto explica por qué cuando empujamos a alguien para que caiga a la piscina, nuestro cuerpo tiende a hacer el mismo movimiento pero en dirección contraria. O cuando damos un salto hacia arriba, nuestro cuerpo utiliza el suelo para impulsarse.



2- La inercia

La ley de la inercia expone que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este permanecerá, indefinidamente, moviéndose en línea recta con velocidad constante. Esto podríamos relacionarlo con una pelota que, luego o durante un partido de básquet, sigue rodando en línea recta hasta que alguien la para. O también explica el movimiento de los vehículos de transporte que podemos usar a diario como un carro, un autobús o una bicicleta; que se ponen en movimiento porque actúa una fuerza de impulso sobre ellos.



3- La gravedad

Representa el peso de un cuerpo y la fuerza física que ejerce la masa de los cuerpos sobre el suelo. Esta variable frena los objetos que se lanzan hacia arriba y acelera a los que se mueven hacia abajo. También afecta al movimiento porque frena o pone en movimiento los objetos. En nuestro día a día, nuestros pies tocan el suelo todo el tiempo (al menos que saltemos), debido a la gravedad.



4- La relatividad

El trabajo de Albert Einstein sobre la relatividad es de vital importancia para comprender el funcionamiento de los GPS en los celulares. Un GPS toma señales de radio de varios satélites que orbitan alrededor de la Tierra y calcula su ubicación con precisión de varios centímetros. Debido a que la velocidad y la altura de los satélites altera la señal muy levemente, un smartphone ajusta los resultados usando las teorías de Einstein. Sin ayuda de la relatividad, el GPS sería mucho menos útil.



