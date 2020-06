La enseñanza multimodal de la UC es reconocida por SUNEDU en sus dos modalidades: presencial y semipresencial (Gente que trabaja y A distancia).

Con la multimodalidad, los estudiantes tienen la opción de estudiar de acuerdo a sus necesidades.

El mundo ha cambiado y con él las actividades del día a día, como trabajar, hacer ejercicios, reunirnos con amigos y familia, y estudiar. La pandemia provocada por el Covid-19 ha puesto sobre la mesa nuevos retos para el sector educación. La Universidad Continental (UC), ya cuenta con más de siete años formando a profesionales a través de la educación virtual, con la convicción de mantener sus planes de desarrollo personal y profesional.

Después de vivir no una, sino varias experiencias negativas con psicólogos durante su niñez, Giovanna Osores decidió estudiar la carrera de Psicología y cambiar el paradigma de que la discapacidad es sinónimo de sufrimiento. Elegir estudiar en la modalidad semipresencial de la UC, resolvía varios retos en su vida.

“Decidí estudiar una carrera en la modalidad A distancia porque, al ser usuaria de silla de ruedas, me permitía asistir a todas las clases sin necesidad de movilizarme. La estructura y materiales digitales que tuve a mi alcance me permitieron aprender con mayor comodidad y a mi propio ritmo, lo que me ayudó a seguir trabajando para pagar mis estudios y seguir promoviendo los derechos de las personas con discapacidad”, señaló.

Actualmente, Giovanna es egresada de la carrera de Psicología y presidente de la asociación psico inclusiva Kipu Llaxta, organización que surgió gracias a un proyecto social realizado en la UC. Desde Kipu Llaxta, se dedica a promover la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad en diversos sectores del país. “Estoy cumpliendo mi sueño de crear un nuevo enfoque sobre las personas con discapacidad a través de mi organización; pero mi meta principal, ahora, es poder crear una sociedad con una rutina inclusiva en todo el país”, asegura.

Como Giovanna, más de 12,000 estudiantes vienen cursando una carrera en la modalidad semipresencial en la Universidad Continental (11 en Gente que trabaja y 8 en A distancia), desde antes de la llegada de la pandemia. En este programa han encontrado un sistema de aprendizaje estimulante y flexible, que les ha permitido alcanzar el éxito profesional y personal. Por ello, su calidad ha sido la primera en Latinoamérica en ser reconocida por la agencia española AENOR.

Para Arturo Peña, ingeniero de formación que se ha desarrollado siempre en áreas administrativas, elegir estudiar una segunda carrera significaba una oportunidad de crecimiento profesional. Estudiar Administración en la modalidad A distancia en la UC lo ayudó a fortalecer no solo sus conocimientos, sino también a balancear su vida familiar y laboral. “La formación que recibí en la Universidad Continental me ayudó a desarrollar habilidades, y obtener la gerencia de Banca Preferente en la Financiera Efectiva. Gracias a este logro, alcanzaré mi más grande sueño de educar a mis hijos y verlos desarrollarse en la vida”, indicó.

La Dra. Emma Barrios, directora corporativa de educación Semipresencial y A distancia, señala que la Universidad Continental fue licenciada por la SUNEDU como una organización multimodal. “Aproximadamente, un 28% del total de los estudiantes se encuentran matriculados en esta modalidad que se ajusta a la Ley Universitaria”.

“Buscamos que los estudiantes de cualquier edad, ocupación y lugar de residencia puedan acceder a una educación de calidad, tomando los servicios, asignaturas y planes de estudio de acuerdo a su estilo de vida y en los espacios físicos o virtuales que prefieran”, señaló.

Más de 21 años brindando educación superior inclusiva y flexible

La Universidad Continental cuenta con una propuesta educativa multimodal y multicampus, que se adapta a las necesidades y perfiles de cada estudiante. Es decir, que un estudiante puede llevar cursos en ambas modalidades: presencial y semipresencial (Gente que trabaja y A distancia).

“La multimodalidad que ofrece la UC respeta la diversidad de los estudiantes y sus circunstancias de vida. Puedes llevar clases desde cualquier lugar del país, con la opción de cambiar de modalidad si tu vida se transforma. Además, tienes la oportunidad de interactuar con compañeros de varias carreras y sedes gracias a eventos académicos nacionales e internacionales, lo que te permite crear una red de contactos”, comenta Giovanna Osorio.

La Dra. Emma Barrios agrega que la valoración de la diversidad, que está intrínseca en el ADN de la UC, los ha inspirado a potenciar su modelo de educación A distancia hasta hacerlo “accesible” para personas con discapacidad. “No solo evitan movilizarse con un gigantesco esfuerzo físico y económico, sino que nuestro campus y aulas virtuales también cuentan con los estándares necesarios para que personas ciegas o sordas puedan acceder a todos nuestros recursos”, precisó.

Desde sus inicios la Universidad Continental se ha preocupado por brindar calidad en cada servicio, con el objetivo de entregar la mejor experiencia universitaria a sus estudiantes. Trabajo arduo que la ubica entre las 7 mejores universidades privadas del Perú según el ranking “Las mejores universidades del Perú 2019” de América Economía.