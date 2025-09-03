A continuación veremos las apuestas a largo plazo ejemplos reales en La Liga 2025-26 en la plataforma 1xBet Perú .

El FC Barcelona se proclamará campeón: 1.82

Al comienzo de la nueva temporada, los vigentes campeones de La Liga no son los principales favoritos para ganar la liga. Es probable que muchos apostantes apuesten por el Real Madrid, ya que el equipo se ha reforzado considerablemente este verano. Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen ayudarán a cubrir las posiciones problemáticas en defensa, Franco Mastantuono añadirá creatividad en ataque y Xabi Alonso aportará nuevas ideas al equipo.

Sin embargo, el FC Barcelona, socio oficial de 1xBet, tiene una mejor química de equipo. Hansi Flick no tiene intención de cambiar sus principios y ya ha demostrado en el Bayern que sabe defender un título de liga. El portero Joan García y el delantero Marcus Rashford reforzarán la plantilla, mientras que la juventud del equipo, liderada por Lamine Yamal, debería seguir progresando. Además, Robert Lewandowski sigue derrochando ambición. En definitiva, este equipo tiene suficientes bazas para volver a ganar la Liga.

FC Barcelona liderará la clasificación tras 18 jornadas: 2.30

¿Crees que es demasiado pronto para hacer pronósticos para toda la temporada de liga y quieres optar por otras apuestas deportivas estrategias? ¡Existe una gran oportunidad de ganar dinero basándose en los resultados de 18 jornadas! La lógica es simple: al menos al principio de la temporada, los blaugranas serán un equipo más equilibrado, sabiendo ya lo que el entrenador quiere que hagan. Al mismo tiempo, según 1xBet problemas en la defensa del Real Madrid no desaparecerán de golpe. A pesar de su talento, Xabi Alonso necesitará algún tiempo para transmitir sus ideas.

Por cierto, también podrías considerar una apuesta por el Atlético de Madrid líder de la liga tras 18 jornadas a cuota 7. En la última campaña, Simeone demostró que todavía es capaz de seguir el ritmo de sus rivales a mitad de temporada. La profundidad de plantilla puede acabar afectando al rendimiento del equipo, pero ser el mejor después de 18 jornadas no es imposible.

El Real Madrid ganará menos de 86,5 puntos: 1.9

Una cosa más con respecto al Real Madrid, después de que la era dorada de Cristiano Ronaldo llegara a su fin, el equipo sólo ha ganado dos veces más de 86 puntos en La Liga en 7 temporadas. Por supuesto, la forma de Kylian Mbappé en la segunda mitad de la temporada da esperanzas de que Los Blancos vuelvan a tener al jugador que asegure victorias sobre cada club de la parte baja y media de la tabla en la liga. Sin embargo, estas probabilidades son una razón para observar más de cerca la tendencia de los últimos años.

Athletic de Bilbao se convertirá en el mejor club del País Vasco: 1.4

Una opción bastante obvia para aquellos a los que les gustan las apuestas seguras. El Alavés parece definitivamente más débil en esta categoría que el Athletic y la Real Sociedad. Y a la hora de elegir entre los dos gigantes vascos, también hay que tener en cuenta que el Athletic ha mantenido intacta su plantilla, conservando incluso a Nico Williams, mientras que los blanquiazules tienen nuevo entrenador, y el líder del centro del campo, Martín Zubimendi, ha abandonado el equipo. La marcha de Alguacil obligará a los jugadores a adaptarse a las nuevas exigencias de Sergio Francisco.

Álex Baena se convertirá en el mejor asistente de la Liga: 6.0

Baena, que la temporada pasada jugó en el modesto Villarreal, ocupó el primer puesto de La Liga en cuanto a ocasiones creadas y asistencias esperadas. Sólo la falta de compañeros habilidosos impidió a Álex dar más de 9 asistencias en la temporada. Pero el Atlético, que compró a Baena por 42 millones de euros, tiene suficientes delanteros de primer nivel. Griezmann, Álvarez y Sørloth apreciarán sin duda la calidad de los pases del recién llegado.