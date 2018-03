Aula virtual para exportadores de Promperú emplea efectivo método de aprendizaje

Las nuevas tecnologías de la educación exigen novedosos métodos de aprendizaje. El e-learning (abreviación de electronical learning), por ejemplo, es la enseñanza y la capacitación por internet. Este método tiene una serie de beneficios como reducción de costos en educación, rapidez en los procesos de instrucción, acceso desde cualquier lugar a la información y flexibilidad de tiempo para las clases o consultas.

Según un informe de 2015 de la consultora Nivel 7, las empresas que acuden al e-learning ahorran hasta 60% en su presupuesto de formación al personal.



Aula virtual Promperú



Son cada vez más las universidades, empresas privadas y públicas, y hasta instituciones estatales que utilizan esta herramienta digital para enseñar. Ese es el caso de Promperú que –con el apoyo de la Cooperación Suiza (SECO) y el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF)– lanzará en enero del 2018 un aula virtual para las empresas exportadoras o que buscan exportar. Esta plataforma de autoaprendizaje virtual tiene 85 contenidos audiovisuales repartidos en siete módulos: capacidad exportadora, estudio de mercado, perfil del producto, promoción del producto, contacto comercial, trámite de aduanas y embarque al exterior. El acceso a estos contenidos se podrá realizar a través de internet, desde cualquier dispositivo.



En los videos los visitantes encontrarán al personaje “Expoberto” quien explica la información con mucha precisión y sencillez. Pero no solo habrá material audiovisual, sino también documentos adicionales para ahondar con más detalle en ciertos temas. Si la consulta del visitante no tiene respuesta en el aula virtual, podrá escribir al correo aulavirtual@promperú.gob.pe o dejar comentarios en la página.



Método exitoso

Promperú, además del aula virtual, cuenta con otros espacios exitosos de e-learning. Uno de ellos es el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (Siicex), un portal con información importante y que ayuda a resolver consulta sobre el proceso exportador. El e-learning no es nuevo en la estrategia de capacitación de Promperú.



Jaqueline Zevallos, representante de Joyería Aura, reconoce que la formación en Siiicex ha hecho que su empresa esté actualizada y crezca constantemente. “Gracias a esta preparación nos diferenciamos en el mercado. Hoy Promperú es un socio estratégico en la toma de decisiones. Ya hemos enviado muestras al exterior y estamos “ad portas” de iniciar ventas online y exportar gracias a estos cursos”, dice Zevallos.



El aula virtual también tendrá como objetivo lograr más casos de éxitos en el campo de la exportación y cuenta con todo lo necesario para conseguirlo. ¿Tú o tu empresa tienen planes para ingresar al sector de la exportación? Consigue mayor información ingresando a: www.promperu.gob.pe



Publirreportaje