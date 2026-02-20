AXE reveló qué había detrás del oso gigante y redefinió la dulzura en plena ciudad

Durante varios días, un oso de peluche gigante y visiblemente derrotado llamó la atención de quienes transitaban por el Boulevard Mantaro, a un lado de Plaza San Miguel. El mensaje sembró intriga: “¿Existe algo más dulce?”. La escena rompía con la rutina, acumulaba fotos en redes y alimentaba teorías. Nadie tenía una respuesta clara. Hasta que llegó el momento de descubrirla.

Al caer la tarde del 14 de febrero, el oso fue cubierto sobre la tarima que reposaba, con un objeto de varios metros de altura que lo aplastaba. Minutos después, los presentes descubrieron que se trataba de una enorme lata de AXE que reposaba sobre el peluche: se trataba del anuncio del lanzamiento de sus nuevas fragancias finas dulces, bajo un mensaje directo: ser “más dulce que el más dulce”.

Las personas vivieron activaciones previas a la revelación de los nuevos lanzamientos de Axe. (Foto: El Comercio)

CUANDO LA DULZURA ES ACTITUD

La transformación no fue solo visual. El peluche, símbolo tradicional de San Valentín, quedó literalmente desplazado por una nueva interpretación de la dulzura. Más que un aroma, la propuesta apuntaba a una actitud. “Redefinir el concepto de dulzura para nosotros es salir de clichés. No se trata solamente de una fragancia dulce, sino de actitud. Hoy ser dulce es atreverse, es ser seguro de uno mismo, es magnetismo. Nosotros creemos que ser dulce es poder”, explicó Lucía Escudero, Marketing & CSP Chief en Deodorants & Fragrances de Unilever.

La marca presentó dos nuevas incorporaciones a su línea de fragancias finas: Cherry Spritz, con notas inspiradas en cereza, manzana y ámbar; y Peach Infusion, que combina notas de durazno con pachulí y ámbar. Ambas se suman al portafolio que ya incluía opciones cítricas y amaderadas, ampliando la propuesta hacia perfiles más dulces y expresivos.

No se trata de aromas simples. Por el contrario, Escudero explica que forman parte del desarrollo del segmento de fragancias finas, con fórmulas creadas por perfumistas expertos y con hasta 72 horas de protección. Una apuesta que busca que el consumidor no solo huela bien, sino que se sienta seguro durante todo el día.

Axe develó sus nuevos lanzamientos en la Boulevard Mantaro, junto a Plaza San Miguel. (Foto: El Comercio)

UNA EXPERIENCIA PENSADA PARA VIVIRLA

La revelación estuvo acompañada por música en vivo, dinámicas grupales, futbolín, cabinas de fotos y premios. Influencers como J Benz y Roberto Artigas se sumaron a la experiencia, interactuando con el público y compartiendo el momento en redes sociales. Decenas de asistentes subieron historias etiquetando a la marca, mientras probaban las nuevas fragancias y recibían productos y merchandising. Incluso se repartieron paletas con sabores cherry y peach, reforzando la experiencia sensorial de cada aroma.

Fiel al estilo de AXE, las nuevas fragancias están pensadas principalmente para la Generación Z, un público que busca autenticidad y formas propias de expresión. La vocera de la marca señaló que hoy los jóvenes quieren mostrar su personalidad sin seguir fórmulas preestablecidas. En esa línea, la elección de una acción urbana responde a la identidad de la marca.

“AXE no es una marca tradicional. Lanzamiento tras lanzamiento tenemos que salir de la caja y estar a la altura del estándar que nuestro consumidor busca. Es la única forma en la que vamos a poder conectar”, afirmó.

Así, el oso dejó de ser el emblema indiscutible de la dulzura para dar paso a una nueva forma de entenderla, a través de los nuevos aromas Cherry Spritz y Peach Infusion de AXE. Conoce más sobre estas nuevas fragancias y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo de vida a través de los canales oficiales de AXE, y descubre qué significa ser más dulce que el más dulce.

Publirreportaje