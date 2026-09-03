La llegada de una nueva marca a un competitivo mercado no tiene que enfocarse solo en el producto. En BAIC lo entendieron así. La marca acaba de iniciar operaciones en Perú con ocho vehículos, pero su apuesta apunta a construir algo más amplio. Busca una experiencia que combine producto, servicio, posventa y acompañamiento para distintos estilos de vida. La marca, respaldada por BAIC y Grupo Automotriz Magna, inicia esta etapa con los modelos U5, X35, X55, X7, BJ30, BJ40 Honor, BJ40 Pro y BJ60. El portafolio reúne alternativas urbanas, familiares y de orientación aventurera, con alternativas para diferentes formas de movilizarse.

El lanzamiento llega después de arduos meses de trabajo desde la decisión de ingresar al país. Para Humberto Almeyda, Gerente General del Grupo Automotriz Magna en Perú, el mercado peruano ofrece un escenario competitivo que permite conocer de cerca al consumidor. “Hoy en día, el Perú es uno de los mercados que viene creciendo más fuerte en la región”, señala. Y esto permite ingresar nuevos productos, observar cada segmento y entender a un consumidor cada vez más informado.

DECLARACIÓN “ BAIC representa el primer paso de Magna en el Perú y el inicio de una operación con visión de largo plazo. Queremos hacer las cosas de manera diferente: entender al consumidor peruano y, a partir de sus necesidades, construir una experiencia que combine producto, respaldo, servicio y acompañamiento. Humberto Almeyda

Gerente General del Grupo Automotriz Magna Perú

ACOMPAÑAR MÁS ALLÁ DEL VOLANTE

El portafolio responde a esa diversidad que caracteriza al Perú. Desde la serie X, orientada a la movilidad urbana, hasta la familia BJ, con modelos de mayores capacidades para el off-road, BAIC busca que un mismo nombre pueda estar presente en distintas etapas y necesidades.

Para José Castro, Gerente Comercial & Desarrollo de Red de Grupo Automotriz Magna Perú, la construcción de la red será fundamental para acompañar el crecimiento de BAIC en el país. “Nuestro objetivo es desarrollar una red sólida, con socios estratégicos que compartan nuestra visión de servicio y que nos permitan acercar BAIC progresivamente a más consumidores en el Perú. No buscamos únicamente tener presencia; queremos que cada punto de venta represente correctamente la experiencia que queremos construir como marca”.

La propuesta parte de reconocer que el consumidor peruano es diverso y que sus expectativas van más allá de la compra. Y ese cambio también está en la posventa. La experiencia 360° planteada por BAIC incorpora disponibilidad de repuestos, mantenimientos, soporte técnico, entrenamiento, asistencia vial y desarrollo de una red de concesionarios. La marca suma BAIC Assistance durante el periodo de garantía. Además, ofrece una garantía de 7 años o 200.000 kilómetros.

“ Hoy en día son fundamentales temas específicos como la posventa. Y nuestro foco principal es darle una buena experiencia al cliente, que efectivamente tenga las refacciones que necesita, que se informe de manera adecuada y que reciba una atención de calidad. Gonzalo Herrera

Gerente de Posventa y Logística de Grupo Automotriz Magna Perú

BAIC busca cambiar la percepción que tiene el mercado peruano, el cliente peruano, de cómo es la experiencia de comprar un vehículo chino. En esa lógica, marketing, área comercial y posventa forman parte de una misma propuesta.

DESDE OTRA PERSPECTIVA

Con la frase “Mira la vida desde arriba”, Baic nos muestra no solo que cuenta con vehículos elevados, sino que podemos mirar nuevas posibilidades, avanzar con confianza y vivir más experiencias.

“Cuando las personas piensen en BAIC, no piensen en un solo vehículo. Piensen en soluciones de movilidad”, explica Estefany Rosell, gerente de Marketing y Producto de Grupo Magna Motors Perú.

Parte del discurso que presentó BAIC en su noche de estreno explica que comprar un vehículo puede representar mucho más que un gasto: puede ser el primer auto, una respuesta al crecimiento de una familia o la posibilidad de acceder a mayor confort y tecnología.

Y para suplir esa necesidad de las familias peruanas, explica Rosell, BAIC podría alcanzar un portafolio entre 10 y 11 vehículos en un futuro cercano, con novedades de producto y una apuesta fuerte por la electromovilidad. Así, el primer lineup funciona como el inicio de una estrategia que busca consolidarse en el país.

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