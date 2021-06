El mundo actual se encuentra ante una inminente transformación digital. Las compañías encontraron el reto de adaptar sus negocios a entornos virtuales para atender al cliente de hoy que demanda mejores tiempos de respuesta a sus necesidades a través de procesos simplificados y eficientes. En este contexto, Cisco y Movistar Empresas unieron esfuerzos para acompañar a sus clientes en el proceso de reimaginar sus aplicaciones, empoderar a sus equipos, transformar su infraestructura y brindar seguridad.

El sector de la banca no fue la excepción. Si bien venían trabajando desde hace algunos años en descentralizar sus servicios a distintos formatos digitales, la pandemia evidenció la urgencia de configurar sitios remotos (como agencias y cajeros) para optimizar tiempo, pero -sobre todo- para minimizar la necesidad de traslado y presencia física de personal. Además, en los puntos físicos de atención, el foco estuvo en evitar parar las operaciones por tiempos prolongados para garantizar que los clientes que acuden a las instalaciones físicas estén el menor tiempo posible.

LA DIGITALIZACIÓN COMO ALIADO DE LA BANCA

Afrontar estos retos no hubiera sido posible sin la digitalización. Héctor Montiel, Head of Infrastructure & IT Operation de BBVA en Perú, explica: “En el marco de nuestra estrategia de digitalización, buscamos además de brindar un servicio óptimo y ágil para nuestros clientes, mejorar el desempeño y la tolerancia a fallos de la red de comunicaciones, ya que generará mayor estabilidad en todos los servicios que ofrecemos.” Del mismo modo -comenta- el tener más personal trabajando en remoto requiere una estrategia de priorización de algunas aplicaciones sobre otras, debido a su criticidad o por el consumo de ancho de banda que requieren para funcionar óptimamente.

Todo esto, sin dejar de lado el nivel de seguridad con el que cuenta el BBVA, lo que se debía mantener y continuar optimizando. En este aspecto, la segmentación y encriptación de la información termina siendo clave y necesita ser siempre más eficiente, para minimizar cualquier riesgo de seguridad y cumplimiento regulatorio.

Para lograr esto se buscó un servicio que cubriera con los siguientes elementos que se consideran clave:

· Disponibilidad. Otorgar mayor estabilidad y operatividad en las plataformas. En el caso de los espacios al público, el aseguramiento de la oficina y cajeros automáticos, se ha buscado asegurar que siempre estén operativos para la atención a los clientes.

· Innovación Tecnológica. Contar con una arquitectura segura, confiable y escalable con la finalidad de brindar mejores experiencias a los clientes dentro de las oficinas del BBVA. Esto incluye uso de WiFi 6 de alta capacidad para una mejor experiencia digital, puestos de atención móviles que permiten a los ejecutivos del banco no depender de un equipo fijo de escritorio para la atención, formar un canal seguro hacia los data center del banco, todo esto minimizando los costos y tiempos de implementación.

· Eficiencia. Mejora en los procesos de supervisión y mantenimiento. Mejora en los procesos de atención de incidencias y requerimientos aplicando automatización con la finalidad de reducir los tiempos de atención de los mismos. Oficinas “cero cables” que permitan el traslado de puestos de trabajo de manera automática, flexible y transparente para los ejecutivos del banco manteniendo los estándares de encriptación y ciberseguridad.

· Calidad de Servicio. Contar con un servicio gestionado E2E con acuerdos de niveles de servicios. Implantación del Network Operations Center (NOC) para monitorear el servicio 24x7, validando la calidad del servicio y que las oficinas y ATM estén siempre operativos.

Para afrontar estos desafíos, el principal aliado del banco fue Movistar Empresas con su experiencia y capacidades en tecnologías SD-WAN. Las soluciones elegidas fueron Cisco SD-WAN Viptela y Cisco Meraki, lo que permitirá habilitar la base tecnológica para implementar todos los requerimientos mencionados, así como desplegar nuevas funcionalidades a toda la red en simultáneo y, en consecuencia, habilitar en el tiempo nuevos servicios en plazos reducidos.

Aldo Giusti, Director Comercial de Movistar Empresas, comenta que “como compañía se ha trabajado para ser el aliado para la aceleración digital de las compañías” y que como resultado de este esfuerzo ahora en BBVA se cuenta con la tecnología para centralizar y distribuir las políticas de la red interna de las principales agencias sobre cada punto donde haya un equipo router con SD-WAN. Asimismo, esta solución permitirá controlar el uso de conexiones principales y alternas, priorizar y direccionar la ruta de salida de aplicaciones a demanda, y redistribuir el ancho de banda.