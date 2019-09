José Huamán: Un electricista conecta la ciudad

José Huamán dice tener un “trabajo excepcional”. A sus 48 años, es empleado a tiempo completo de una empresa que brinda soluciones integrales a proyectos eléctricos. Que un electricista se encargue de solucionar los posibles apagones en Lima no tiene nada de especial. Son los compañeros de Huamán lo que singularizan su trabajo: un equipo de perros con el olfato entrenado para identificar conexiones peligrosas y cables averiados a metros de profundidad. “Son unos compañeros leales. Nos ayudan a encontrar cables quemados que se encuentran en zonas donde nosotros no llegamos”, cuenta agradecido el electricista.



Con varios años en el rubro, a José Huamán aún le entusiasma su trabajo. Lo único que a veces le preocupaba era la cantidad de dinero que gastaba en gasolina y en el mantenimiento de su carro. Para llegar a su centro de labores, todos los días maneja desde Los Olivos hasta San Juan de Miraflores. Ahora eso ya no es un problema. Huamán aprovecha los casi 60 kilómetros que recorre al día para conducir con Beat, la aplicación que conecta a usuarios pasajeros con usuarios conductores en tiempo real.



Un alivio al bolsillo

Solo en combustible, Huamán calcula que gasta al mes cerca de mil soles. Además como es un conductor responsable, le brinda mantenimiento constante a su vehículo. Redondeando, el electricista señala que gasta un mínimo de S/1.200 al mes en su carro.



Por eso, cuando un amigo le recomendó la aplicación Beat como una herramienta eficiente para ganar un dinero extra, Huamán no lo dudó. Desde hace dos años, al terminar su jornada laboral, el electricista empieza su trabajo part-time: moviliza personas con Beat aprovechando el camino de regreso a su casa en Los Olivos. No se desvía demasiado porque la aplicación le permite saber la dirección hacia donde se dirige el usuario pasajero. Su ruta es, en la mayoría de casos, la Panamericana Sur, Norte y la Vía de Evitamiento.



“Beat cubre parte de mis expectativas económicas, como ir y regresar al trabajo sin gastar en combustible. La cosa es que los gastos del auto no salgan de mi bolsillo. Es una forma de rentabilizar mi coche”, comenta satisfecho Huamán. Este dinero extra, le permite a José Huamán dedicar su sueldo completo a su presupuesto familiar.