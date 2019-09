Juan Abanto: Un MBA en carrera

La rutina de Juan Abanto, de 37 años, es la siguiente: se despierta a las 6 de la mañana, se asea, desayuna y sale a trabajar a las 6.40 a.m. A esa hora se sube a su auto, sale de su casa en San Miguel con dirección a Chacarilla, donde labora como funcionario de negocios en un conocido banco. Como su ingreso es a las 8 a.m. tiene una hora y 20 minutos para llegar a su centro de labores. Tiempo de sobra para generar un dinero extra mientras se dirige a su oficina: desde hace dos años conduce medio tiempo con Beat, la aplicación que conecta usuarios pasajeros con usuarios conductores en tiempo real. “Conducir con Beat me ha permitido ganar dinero extra, ahorrar y estudiar un MBA en una prestigiosa universidad”, cuenta este licenciado en Negocios Internacionales.



La ventaja de la aplicación es que los usuarios conductores pueden ver el destino del viaje de los usuarios pasajeros. Eso le permite elegir las carreras que más le convienen. Es decir, aquellas que están dentro de la ruta a su trabajo. Si le sale un viaje hacia Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja o alrededores, no lo duda, y moviliza gente.



“Siempre salen servicios que me acercan a mi trabajo y de regreso hago lo mismo. Salgo del banco, ingreso a la app de Beat Conductor y comienzo a movilizar personas hasta llegar a mi casa a las 9 p.m.”, cuenta Abanto, quien asegura que con su sueldo podría vivir cómodamente, pero sus aspiraciones hacen que busque un dinero extra. Con Beat lo logró. “Siento que, cuando llego a mi trabajo luego de hacer una o dos carreras, ya tengo para mi gasolina, para mi almuerzo y me ha permitido ir a mi trabajo sin gastar en pasajes”, dice quien está próximo a terminar su MBA, gracias al dinero ahorrado en estos dos años.



“Ya me acostumbré a conducir con Beat. Si no lo hago siento que estoy perdiendo la oportunidad de hacer dinero extra”, agrega. “Es cuestión de voluntad. Tengo amigos que tienen un auto y no quieren hacerlo. Pero yo les digo: si no necesitas el dinero ahora, ahorra. Beat me da tranquilidad y aporta a mi bienestar porque puedo mejorar mi calidad de vida. Es una forma muy conveniente de generar ingresos extra. Con lo ahorrado, la gente podría iniciar emprendimientos propios o estudiar algo, como lo hago yo”, sentencia y asegura que con lo ahorrado pronto podrá viajar a Europa y completar sus estudios de postgrado.