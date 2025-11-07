Bitel fue reconocida a nivel internacional en los Globee® Business Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo empresarial, al obtener el premio en la categoría “Video Streaming Platforms” por el éxito de TV360, su innovadora plataforma gratuita de entretenimiento digital.

El jurado de los Globee® Business Awards distinguió a TV360 como la “#1 Entertainment App in Google Play Store Peru”, valorando su impacto en la inclusión digital y su aporte a la democratización del acceso al entretenimiento. Desde su lanzamiento a fines de 2023, la app ha superado los 7 millones de descargas y registra más de 150 millones de horas vistas en los últimos meses, consolidándose como una de las plataformas de TV más usada del país.

TV360: entretenimiento digital gratuito para todos los peruanos

TV360 by Bitel ofrece más de 150 canales nacionales, internacionales y regionales, permitiendo que millones de peruanos disfruten de televisión gratuita y de calidad. Gracias a la tecnología de Bitel, muchas señales regionales hoy alcanzan cobertura nacional, llevando el contenido a todos los rincones del país.

Actualmente, más de 10 mil centros poblados en todo el Perú acceden a noticias e información en tiempo real a través de TV360, marcando un avance significativo en inclusión digital. Su propuesta de valor es clara: ofrecer TV 100% gratis para todos los peruanos y sin consumo de megas para los clientes de Bitel.

“El éxito de TV360 demuestra el compromiso de Bitel por acercar la tecnología y el entretenimiento a todos los peruanos. No solo somos una app de streaming, sino una herramienta de inclusión digital que conecta comunidades y promueve el desarrollo social”, señaló Roberto Morón, Head de VAS & Gaming en Bitel.

Bitel también premiada por su crecimiento e innovación

Además de este reconocimiento, Bitel también recibió el Gold Globee® Award 2025 en la categoría “Fastest Growing Company”, por su liderazgo en conectividad, innovación y proyectos de inclusión financiera que impulsan el desarrollo digital en el Perú.

“Estos premios internacionales reflejan nuestro propósito de construir una sociedad digital más inclusiva, donde cada peruano tenga acceso a experiencias tecnológicas que transformen su vida”, afirmó Mr. Pham Anh Duc, CEO de Bitel.

Con estos reconocimientos, Bitel reafirma su posición como líder en innovación tecnológica y conectividad a nivel nacional, consolidando su visión de llevar entretenimiento, tecnología e inclusión a todos los peruanos.

Reportaje publicitario