Bitel anunció su incorporación como sponsor principal y oficial de FC Cajamarca para la temporada 2026, en el marco del debut del club en la Liga 1. La participación de la compañía se da en un momento clave, tanto para el equipo —que comienza a construir su historia en la máxima categoría del fútbol peruano— como para Bitel, que continúa fortaleciendo su presencia a nivel nacional con un enfoque especial en las regiones.

FC Cajamarca es una institución joven que, desde 2023, ha venido desarrollando un proyecto deportivo sostenido, basado en esfuerzo, trabajo constante y crecimiento progresivo. Ese proceso permitió al club alcanzar el ascenso a la Liga 1 y dar inicio a una nueva etapa en el fútbol profesional peruano.

En este nuevo capítulo, el plantel combina proyección y experiencia, con la presencia de futbolistas de trayectoria y reconocimiento como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Tomás Andrade, quienes aportan liderazgo y jerarquía en un momento decisivo para el equipo.

Durante la temporada 2026, Bitel, en su condición de sponsor principal y oficial, desarrollará junto al club una serie de iniciativas que incluirán activaciones presenciales, contenidos digitales y campañas de comunicación conjunta dirigidas a la hinchada. La presencia de la marca se reflejará de manera destacada en la camiseta oficial del equipo, el estadio y las plataformas digitales del club.

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento para Bitel, que en los últimos años ha consolidado su posicionamiento en el mercado peruano y avanza en el despliegue de su red Bitel 5G, tecnología que marca una nueva etapa de conectividad en el país. En ese marco, la decisión de asumir un rol protagónico junto a FC Cajamarca responde a una lectura estratégica del momento que atraviesa el fútbol peruano y del protagonismo que vienen adquiriendo los nuevos proyectos deportivos en las regiones.

“Queremos felicitar a FC Cajamarca por su ascenso a la Liga 1 y por el esfuerzo sostenido que viene realizando desde 2023. Es un club joven que hoy empieza a escribir su historia en la máxima categoría, y agradecemos la confianza que nos brindan al permitirnos ser parte de este momento. En Bitel creemos en acompañar procesos con visión y compromiso, y estamos orgullosos de sumar como sponsor principal y oficial en este nuevo capítulo”, señaló Mr. Chi, gerente comercial de Bitel.

Además de la presencia dentro del estadio, la experiencia para los hinchas se extenderá a espacios digitales mediante dinámicas y contenidos especiales que acompañarán al equipo a lo largo de toda la temporada.

Con este anuncio, Bitel reafirma su apuesta por estar presente en proyectos deportivos emergentes, asumiendo un rol protagónico desde el inicio y acompañando el crecimiento del fútbol peruano desde las regiones.

Reportaje publicitario