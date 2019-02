Boleto de US$300 millones de dólares podría estar en el Perú

US$300 millones de dólares equivalen a una fortuna que casi nadie puede ganar fácilmente. Ni siquiera futbolistas de la talla de Lionel Messi o Neymar han llegado a acumular tal suma luego de años en la cancha y decenas de campañas publicitarias. Es por eso que desde Piura hasta Tacna se están vendiendo sin parar los boletos del Powerball de Estados Unidos a través de un sitio web que adquiere billetes originales para el sorteo de éste sábado, pues se habla de la posibilidad de ganar un premio equivalente a S/1.000 millones.



¿Quién vende los boletos en el Perú?

Hasta hace muy pocos años era imposible participar en las loterías extranjeras pero desde que theLotter.com comenzó a operar hace 17 años ya se cuentan por decenas los latinoamericanos que han ganado pozos millonarios a través de éste novedoso portal en internet que rompió todas las fronteras cuando de ganar la lotería se trata.



Con una red de más de 20 oficinas en todo el mundo y el respaldo de la lotería de Oregon en Estados Unidos, theLotter garantiza la compra de tíquets oficiales de casi cualquier lotería, dándole a gente de todo el país la oportunidad de participar en el Powerball de Estados Unidos que éste sábado podría entregarle US$300 millones de dólares a un peruano.



¿Se puede confiar en éste sitio web?

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto compra y entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del planeta, entre ellos Panamá, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Rusia, Australia, Irak y España entre otros.



El servicio de mensajería de theLotter lleva 17 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios de Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en Estados Unidos sin haber pisado nunca suelo norteamericano.



¿Cómo se cobra el premio?

Cuando hay un ganador el boleto no se le envía al usuario, sino que éste viaja con todos los gastos pagados al lugar donde se encuentra el recibo de papel. Allí se le hace la entrega del documento legítimo para poder cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial, acompañado por un abogado también pago por theLotter y quien lo asesora durante el proceso de reclamación del dinero.



Si la persona requiere de una visa para viajar al país donde el boleto ha sido comprado, las loterías oficiales esperan hasta un año para que el ganador reclame el premio, es así como hace tres años, cuando un Iraquí que vivía en Bagdad ganó el pozo de la lotería Oregon Megabucks en Estados Unidos, el premio estuvo vacante durante tres meses hasta que el cliente obtuvo la visa y pudo viajar.



Cabe aclarar que en caso de que el afortunado definitivamente no obtenga la visa, theLotter cobra y transfiere el dinero a su cuenta bancaria donde quiera que se encuentre.



¿Cómo funciona el servicio?

theLotter ofrece una sencilla plataforma en internet donde cualquiera puede ordenar fácilmente su participación:



1. El usuario ingresa a theLotter.com, elige la lotería en la que desea jugar y selecciona sus números de la suerte para luego pagar el precio del boleto más una comisión por el servicio de mensajería. En el Perú se puede pagar con Mastercard, Visa y Diners.



2. Un representante de theLotter compra el boleto en un expendio oficial de la lotería en Estados Unidos o en el país donde se juegue el sorteo, luego escanea el recibo y guarda el original en un lugar 100% seguro. La factura escaneada es recibida por el comprador digitalmente y le sirve de garantía en caso de ganar.



3. Apenas se lleve a cabo el sorteo, theLotter se comunica personalmente con el ganador en caso de que haya acertado a los números para así coordinar con él una fecha en que pueda viajar a reclamar el billete original de las manos de un abogado de la empresa y con él, cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial. El tiempo para obtener el dinero depende de qué tan rápido pueda la persona viajar al país donde haya ganado. En caso de premios menores a US$200.000 dólares, theLotter deposita el monto directamente en la cuenta bancaria del usuario donde quiera que se encuentre.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no puede ser catalogado como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar servicio de mensajería para compra de boletos oficiales de lotería.



Cuidado con el fraude

Existen cientos, sino miles, de campañas fraudulentas en internet en las que se le hace creer a las personas que se han ganado la lotería con el fin de robar sus datos o pedir dinero para poder cobrar el premio mayor.

theLotter.com insiste en aclarar que si usted no ha comprado un boleto de lotería en el sitio web, no existe ninguna posibilidad de que haya ganado. Por ello pide hacer caso omiso a mensajes o llamadas de gente inescrupulosa que se hace pasar por representantes de la empresa para engañar a personas incautas.



Cuando un agente de theLotter llama para anunciar un premio, le brindará datos personales y de la compra que sólo el cliente puede conocer, entre éstos datos están los números que el usuario eligió, la fecha en que compró y el monto pagado.



Ninguna ley prohibe que un extranjero se gane la lotería

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social” indica.

A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería” concluye.



Ganarse la lotería de Estados Unidos podría garantizar también la ciudadanía americana

Gálvez dice que si el ganador decide destinar medio millón de dólares para invertir en una zona deprimida, o abre una empresa con un millón de dólares y contrata 15 empleados, puede obtener una visa americana bajo el programa EB5 para los inversionistas y sus familias. Dicho programa fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1999 para estimular la economía y al año se entregan 10.000 visas como ésta. Luego los beneficiarios y sus parientes pueden hacerse residentes permanentes en un lapso de dos años para, después de 5 años, solicitar la ciudadanía. Es decir que si alguien gana la lotería de Estados Unidos, es probable que pueda encontrar la manera de quedarse a vivir en el país de forma legal, en cualquier caso, dinero no le hará falta y podrá vivir en el sitio del mundo que desee.



Próximos Grandes Sorteos

El próximo premio del Powerball por US$300 millones de dólares se sorteará el próximo sábado en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.