Las apuestas con acumuladas son el tipo de apuesta deportiva más arriesgado, ya que un error significa perder toda la apuesta. Pero en agosto, los apostadores de Perú demostraron que son capaces de analizar perfectamente varios partidos a la vez. Te contamos cuáles han sido las apuestas acumuladas más ganadoras y las mayores ganancias del mes.

Apuesta segura por los favoritos

Las grandes victorias en apuestas deportivas suelen hacerse realidad gracias a los grandes clubes. He aquí un ejemplo: un cliente de 1xBet de Perú creyó en los favoritos, apostó S/550 en una acumulada compuesta por 4 eventos y ganó S/2.832. Su elección fue la siguiente:

El Real Madrid ganará el partido de visita contra el Oviedo con cuota de 1,341. Los merengues ganaron 3-0, aunque su ventaja fue mínima hasta el minuto 82.

La Juventus gana al Parma con cuota 1.473. El club turinés ganó 2-0, marcando los dos goles en la segunda parte.

Boca Juniors ganará al Club Atlético Banfield con cuota de 1,66. La historia fue la misma que en Turín, los favoritos ganaron 2-0 con dos goles en la segunda parte.

Cienciano ganará su partido en casa contra Atlético Grau a una cuota de 1,57. El equipo local marcó el único gol del partido en la segunda parte.

Como vemos, el afortunado ganador tuvo que preocuparse un poco, pero el premio mereció los nervios.

Emocionante comienzo de temporada

Apostar en la primera jornada de cualquier liga de fútbol siempre conlleva un riesgo, ya que no están claras las capacidades de cada equipo. Pero estas circunstancias no suponen un problema si confías en tus conocimientos del deporte, como un apostante de Perú que colocó una acumulada que contenía tres partidos y ganó S/2.200 apostando S/150:

Empate en el partido entre Aston Villa y Newcastle United con cuota de 3.85. El resultado final fue 0-0.

Alavés ganará al Levante con cuota de 2.327. El resultado final fue 2-1.

Athletic Bilbao ganará al Sevilla con cuota de 1.637. El resultado final fue 3-2.

Los equipos del País Vasco dieron al apostante no sólo una victoria, sino también una emoción. Por ejemplo, el Athletic marcó el gol de la victoria en el minuto 81, y el Alavés marcó en el tiempo añadido de la segunda parte.

Hasta los campeones de tiro querrían esa precisión

Ganar con una cuota de 97,95 es genial. Predecir correctamente el resultado de 16 eventos en una acumulada es un gran logro. ¡Un apostante de Perú demostró su clase y ganó S/1.959 apostando sólo S/20! ¿Cómo fue posible? ¡Te lo contamos!

En cada uno de los partidos, el cliente peruano de 1xBet eligió opciones sólidas y jugó sobre seguro: la cuota más alta de su apuesta fue de 1,6. El apostante demostró amplios conocimientos de fútbol, apostando en partidos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la clasificación para la UEFA Champion League, la Liga 1 peruana, la Liga española, la Superliga suiza e incluso el Campeonato Africano de Naciones. El afortunado ganador también estudió la línea a la perfección, ya que hizo pronósticos no sólo sobre el resultado de un partido concreto o la clasificación de un equipo para la siguiente fase, sino incluso sobre el número total de goles y saques de esquina.

Una pelota pequeña también puede traer buenas ganancias

Los apostantes peruanos no sólo salieron victoriosos en el campo de fútbol, sino también en las pistas de tenis. Uno de los clientes de 1xBet ganó S/2.168 apostando S/400 en una acumulada que incluía tres partidos de un torneo ATP en Cincinnati:

Adam Walton ganará a Mariano Navone con una cuota de 1,82.

Roberto Bautista-Agut ganará a Daniel Altmaier con una cuota de 1,567.

Valentin Royer ganará a Sebastian Ofner con una cuota de 1,9.

Walton y Royer perdieron sus primeros sets pero luego dieron la vuelta a los partidos y ganaron. Bautista-Agut ganó en dos sets.

¿Qué casa de apuestas paga mejor en Perú? La fiable empresa con licencia 1xBet garantiza a los apostantes los pagos inmediatamente después de ganar. La marca también ofrece a sus clientes las mejores cuotas de apuestas deportivas.

1xBet te recuerda que un enfoque responsable de las apuestas es la clave del éxito a largo plazo. La política de la empresa está diseñada para garantizar que los apostantes puedan disfrutar del proceso mientras se mantienen dentro de los límites del juego seguro y justo.

Ten en cuenta que las apuestas deportivas pueden ser emocionantes, pero 1xBet anima a los mayores de 18 años a jugar de forma responsable.