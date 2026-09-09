Pasamos gran parte de nuestra vida trabajando. Por esa razón, importa mucho cómo nos sentimos durante ese tiempo. De hecho, el bienestar de los colaboradores es clave para una empresa, pues tiene un impacto significativo en el negocio: diversos análisis de Building Happiness, la única medición y certificación organizacional en Latinoamérica, revelan que las organizaciones con bajos niveles de felicidad presentan hasta un 45% de probabilidad de encontrarse entre las menos rentables del mercado. En cambio, esa cifra cae a menos del 5% en las empresas con altos niveles de felicidad.

En esa búsqueda por construir empresas que apuestan por el bienestar y la felicidad de sus equipos, Buk —plataforma integral para la gestión de personas— celebró por cuarto año consecutivo la premiación de Building Happiness: iniciativa que también reconoce a las organizaciones y personas que trabajan día a día por crear lugares de trabajo más felices.

“Cuando medimos la felicidad y vemos el valor real que hay detrás de ella, entendemos que estamos hablando de mucho más que los pendientes del día a día: hablamos de las personas que hacen que las organizaciones funcionen y evolucionen”.

Romina Barrantes, Head de Customer Happiness de Buk Perú.

Con presencia en Perú, Chile, Colombia y México, este año Buk convocó a más de 290 empresas que midieron la felicidad de sus equipos. En total, fueron más de 20.600 colaboradores evaluados y, durante la premiación, se reconoció a las organizaciones que destacaron en tres categorías: pequeñas, medianas y grandes empresas.

Pero este año la mirada fue más allá de las organizaciones. Por segundo año consecutivo, Building Happiness también premió a las personas que, desde distintos roles, impulsaron cambios positivos en el bienestar, la cultura y la experiencia de sus equipos. Bajo la iniciativa Building Happiness Personas, Buk distinguió a los Builders en tres categorías: Change Builder, Community Builder y Happiness Builder. La idea detrás de esta iniciativa es clara: las culturas no se construyen solas, sino a través de personas que inspiran, movilizan y hacen que las cosas pasen. Para la elección de los ganadores de cada categoría Buk invitó a 5 jurados externos, profesionales destacados que eligieron a los ganadores entre más de 400 nominados: Enrique Medina, CHRO en BBVA Perú; Inés Temple, Presidente en LHH DBM Perú; Jose Carlos Saavedra, Socio APOYO Consultoria, Maria Teresa Merino, Gerente Corporativo de en RR.HH. Ferreycorp; y Karina Raicovi, Gerente de RR.HH. de Gildemeister.

Comprender cómo se sienten las personas en su trabajo también ayuda a conocer mejor cómo está funcionando una empresa y a tomar decisiones más informadas. Para ello, Building Happiness mide la felicidad de los colaboradores a partir de cuatro pilares: Bienestar, Compromiso, Valoración y Sostenibilidad. Sus estudios muestran que los mayores niveles de felicidad organizacional están asociados con mejores indicadores de solidez financiera, desempeño operativo, retención y resiliencia. Incluso, considerando variables como el tamaño de la empresa o la industria.

Maria Teresa Merino, Gerente Corporativo de Recursos Humanos en Ferreycorp y jurado de Building Happiness Personas 2026, junto a las finalistas de la categoría Community Builder: Maria Fernanda Giamberini,VP Global de HR en MCK Hospitality; Lorena Dibos, Fundadora Work Experience Lab; Lourdes Bamonde, Directora en Humana Socios Estratégicos; y Paloma Walker,Founder de The HR Hub.

Hoy, hablar de felicidad laboral es hablar de algo mucho más grande: se trata de personas que encuentran motivación y propósito en lo que hacen a diario, y de organizaciones que entienden que construir entornos más humanos y con líderes más conectados con sus equipos es esencial para crecer y sostenerse en el tiempo. Descubre más de Building Happiness, aquí: building-happiness.org.

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