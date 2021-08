Este último año hemos pasado más tiempo frente a la computadora. Según un informe de Ipsos Perú, el 18% de los peruanos hace teletrabajo y el 53% lleva clases virtuales. Estas actividades se han convertido, definitivamente, en el pan de cada día debido a la pandemia. Por esa razón, muchos buscan un ambiente acogedor, ordenado y propicio para sus horas de trabajo y estudio; y, sin duda, la elección de un buen escritorio es esencial para conseguirlo.

Aunque un escritorio es un mueble que no requiere de una gran inversión, hay que elegirlo sabiamente. ¿De qué manera? En primer lugar, debes considerar su resistencia y funcionalidad, y analizar el tamaño del espacio. Ojo con este último punto: nadie quiere un ambiente abarrotado e incómodo. Por ello, distintos profesionales en diseño –quienes viven entre tiendas y proyectos de interiorismo, y están al tanto de las tendencias deco– nos recomiendan algunos escritorios que querrás tener en casa. No solo por su versatilidad, sino también por su calidad y precio: el balance perfecto.

EL MOMENTO DE LA VERDAD

Muchos no contamos con un espacio de grandes medidas. Y el escritorio organizador Horizonte, de Amueble, es una solución para espacios medianos y reducidos. ¿Por qué? Tiene 1,41 m de ancho, por lo que entra cómodamente en una zona de 1,50 m. Además, cuenta con repisas que resisten 20 kilos y cajones que soportan hasta 30. Sí, es pequeño, pero fuerte e idóneo para los amantes del orden, gracias a su zona tipo librero y el espacio para la impresora. Asimismo, el material del que está hecho no pasa desapercibido. La arquitecta Olenka Marquina destaca a la melamina por su resistencia a los golpes y rayones, y propiedades antimicrobianas. Pero eso no es todo, este material se cuida muy fácilmente y no requiere de un protector especial: retiras las manchas simples solo con un trapo húmedo.

“Cuando un escritorio tiene zona de almacenaje y trabajo a la vez, evita que se genere desorden en el ambiente. Es más utilitario”, señala la arquitecta Olenka Marquina.



Hay más: el escritorio Horizonte es blanco y lleva solo un toque de color. Esto significa que se acomoda a espacios de cualquier estilo y no recarga el ambiente. Además, expertos de Amueble indican que la calidad del mobiliario también se centra en los cajones, pues llevan correderas telescópicas pesadas de la marca Masisa. Por otro lado, una regla que debe cumplir todo escritorio es que la altura del tablero debe ser de 70 cm y Horizonte la cumple. Check.

DE TODO TAMAÑO

¿Tienes un buen espacio? Tómate la licencia de usar un escritorio en L, que tenga compartimentos y permita colocar detalles deco. El arquitecto Alfonso Valega Rey aconseja el escritorio Office 8, de DecoHome. “Colócalo en un lugar de 3,5 m x 5,5 m, ya que es una pieza que pesa más visualmente y ocupa espacio”, afirma. Además, al ser un mueble en L, ayuda a definir la zona de home office del resto del ambiente, generando una suerte de cubículo virtual. Es decir, consigues dos espacios en uno con mucha armonía. ¿Y el color? La interiorista Rocío Gonzales pone énfasis en su tono ceniza. “Es versátil. Su tono neutral agrisado combina con un estilo más cálido, nórdico y moderno”. ¡Es genial!

Si vives en un minidepa o tu lugar de trabajo es pequeño, una alternativa funcional es el escritorio Terraza Office 1, de TuHome. Permite colocar lo esencial y su apariencia flotante y ligera hace que el lugar se vea más limpio y ordenado. Gonzales recomienda ubicarlo en un rincón del cuarto, un pasillo o incluso en una baranda o el alféizar de la ventana. Solo necesitas una zona de 1,20 m. Si lo vas a empotrar en una pared, se requiere únicamente pernos autorroscantes de metal y tarugos de madera. Es muy versátil.

Ahora que ya conoces qué características deben cumplir los escritorios para conseguir una zona de home office funcional, selecciona uno que combine con el estilo de tu hogar.