Permanecer completamente comprometido con la idea de crear un mundo mejor para las personas, manteniendo la innovación como pilar fundamental en cada paso empresarial, potenciando la fuerza de la inspiración e impulsando a las nuevas generaciones bajo una administración disciplinada; todas estas son las características que tienen en común las empresas más exitosas del mundo como lo son Google, Amazon, Tesla, Microsoft, etc. Y precisamente son los bases fundamentales que convirtieron a Business IT en el socio número uno de Microsoft en América Latina y el Caribe, empresa que ahora también abre sus puertas en el mercado estadounidense, al contar con operaciones en Puerto Rico, entregando asesoría a través de sus servicios y productos tecnológicos innovadores que aportan a la transformación digital de las diferentes industrias a nivel mundial.

Con una visión clara y estructurada desde su concepción

Su historia inició en el 2009, Boris Arciniegas en esa época era el gerente general de Intergrupo y decidió arrancar su proyecto junto a Carlos Aguirre y Xavier Hinojosa. La idea era clara, la compañía debía diferenciarse del resto, por eso lo más importante era impulsar la pasión por el trabajo en sus colaboradores manteniéndolos inspirados; además, Business IT debía ser sustentable y amigable con el ambiente y otorgar un servicio de excelencia de clase mundial a cada uno de sus clientes.

Así, tras su fundación, se creó un portafolio de servicios orientado a la Nube: CyberSeguridad, Hyperautomatización de procesos, Modernización de Aplicaciones, Experiencia del empleado, Infraestructura en la nube y más. En muy poco tiempo, Business IT redefinió los lugares de trabajo impulsando y potenciando nuevas posibilidades, convirtiendo a las más importantes empresas de sectores como el financiero, académico, de seguros y retail en sus aliadas

Business IT fue expandiéndose rápidamente, abrió oficinas en Guayaquil en el 2012, posteriormente en Panamá el año 2014, en Perú el año 2017 y en Puerto Rico-EEUU este año 2021; además esta abriendo operaciones en 2 nuevos países en las próximas semanas

Premios internacionales para el líder del segmento

Business IT pertenece a un grupo de empresas innovadoras, líderes en su segmento, con 200 de las mentes más brillantes de Latinoamérica y el Caribe. Por ello, durante sus 12 años de historia, la firma ya ha sido acreedora de varios premios por ser líder en el segmento TI. Fue galardonada siete veces consecutivas como Partner del Año de Microsoft. En la misma línea, ha obtenido ocho premios mundiales en diversas categorías de Innovación, liderazgo en TI y manejo de negocio. Es así que en 2021, Business IT alcanzó dos premios importantes a nivel mundial: ‘50 empresas más innovadoras del 2021′ otorgado por la revista internacional CIO Bulletin y el premio “50 mejores empresas para trabajar en 2021″, otorgado por la revista reconocida mundialmente The Silicon Review.

Pensamientos audaces más personas apasionadas, el resultado es el éxito

Boris Arciniegas, CEO de Business IT, explica que una clara estrategia basada en tres pilares han llevado a la compañía a estar a la vanguardia en su segmento de mercado. El primero es la capacidad de la compañía de cambiar más rápido que la competencia, basados en la máxima de Charles Darwin: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente la que sobrevive. Es el que más se adapta al cambio.” Una segunda cualidad de Business IT es saber analizar y adaptar de manera efectiva las mejores prácticas de las empresas más exitosas del mundo en el campo tecnológico: Google, Amazon, Tesla y Microsoft, entre otras. El tercero y más importante que hace que Business IT tenga éxito es innovar todos los días, la innovación forma parte de la cultura de la empresa, con la premisa de crear un futuro donde la tecnología y las personas se unan para lograr lo imposible.

Creando experiencias memorables dentro y fuera de Ecuador

De esta manera, todos los colaboradores de Business IT toman un rol protagónico pues son los encargados de crear experiencias memorables para el cliente y entienden que ser el número uno solo es sostenible en el tiempo si la empresa continúa creando soluciones disruptivas de manera constante. “Para ello, la empresa cuenta con mejores procesos continuos y personal certificado en cada tecnología que entrega a los clientes, basados en la capacitación y aplicación de su cultura corporativa”, sostiene Arciniegas.

Misión de Business IT

Su misión es clara, entregar a sus clientes una experiencia de clase mundial mediante la creación de soluciones tecnológicas pioneras, para impulsar a cada persona y organización a alcanzar sus metas. Con ese objetivo claro y a paso seguro, Business IT continúa su camino para seguir entre las mejores empresas del mundo en su área.