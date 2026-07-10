Prensa especializada, creadores de contenido, directivos y embajadores se reunieron en el BYD Technology Day para vivir de cerca el futuro de la movilidad. (Foto: El Comercio)
Prensa especializada, creadores de contenido, directivos y embajadores se reunieron en el BYD Technology Day para vivir de cerca el futuro de la movilidad. (Foto: El Comercio)
Por Content LAB

En la industria automotriz, las marcas que respiran innovación lideran el mercado ofreciendo mejores experiencias. Por eso, bajo el cálido sol de Cieneguilla, BYD reunió a amigos de la marca, prensa e influencers en el BYD Technology Day, una experiencia inmersiva para presentar sus reconocidos modelos Súper Híbridos Enchufables: Yuan UP, Song Plus, Atto 8 y BYD Shark.