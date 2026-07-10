En la industria automotriz, las marcas que respiran innovación lideran el mercado ofreciendo mejores experiencias. Por eso, bajo el cálido sol de Cieneguilla, BYD reunió a amigos de la marca, prensa e influencers en el BYD Technology Day, una experiencia inmersiva para presentar sus reconocidos modelos Súper Híbridos Enchufables: Yuan UP, Song Plus, Atto 8 y BYD Shark.

El paso hacia una movilidad 100% eléctrica requiere un proceso de transición, y estos vehículos funcionan como el puente hacia ese futuro sostenible. Esta visión es impulsada por BYD desde hace 18 años con el lanzamiento de su tecnología DM (Dual Mode), la cual hoy llega a su quinta generación con modelos diseñados para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

La voz de quiénes han probado BYD

Uno de los momentos más destacados del BYD Technology Day fue el panel de invitados, donde reconocidas figuras compartieron sus impresiones reales.

Aldo Pinasco, director y productor de TV, destacó el ahorro y el confort absoluto de su Song Plus, confesando que al empezar a manejarla “no quería bajarse”. Max Bromberg, leyenda del off road, relató su viaje al Cusco en la BYD Shark, resaltando la seguridad y el impresionante torque para realizar sobrepasos con total confianza. Finalmente, Bruno Pinasco compartió su impresión con los avances de BYD en China, como los cargadores rápidos capaces de llevar la batería al 100% en menos de 10 minutos.

Tecnología DM (Dual Mode)

Las experiencias de los invitados reflejan la versatilidad de la arquitectura Dual Mode de BYD y sus tres variantes. Modelos para ciudad y rutas largas, como la Song Plus o Yuan UP, emplean la plataforma DM-i (Intelligent) para lograr máxima eficiencia. La pick-up BYD Shark utiliza la plataforma DM-O (Off-road) para dominar cualquier terreno con tracción 4x4, mientras que la SUV Atto 8 integra la versión DM-i y la DM-p (Performance), capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos.

Pero, ¿cómo logra esta tecnología ahorrar combustible en el día a día? El secreto está en que el sistema de BYD prioriza la tracción eléctrica. Al ser híbridos enchufables, los usuarios recargan la batería en casa, permitiendo que los traslados cotidianos se realicen en modo 100% eléctrico. El motor a combustión interviene estratégicamente solo en viajes largos o al requerir potencia adicional, funcionando a menudo como un generador para mantener la energía.

Además de la carga por enchufe, estos Súper Híbridos recuperan energía de manera inteligente mediante el frenado regenerativo. Durante desaceleraciones o descensos prolongados en carretera el vehículo recarga su batería sobre la marcha. Esta sinergia inteligente entre ambos motores permite alcanzar autonomías combinadas que superan los 1.000 kilómetros.

Durante la jornada, Luis Abanto, gerente de marketing de Motorysa BYD, señaló la importancia de dar a conocer las ventajas de la tecnología DM. “Ya no hay excusa para no tener en mente a BYD. Somos la marca de nuevas energías número uno del mundo y traemos al Perú la misma tecnología que se vende en Europa o Brasil”, afirmó.

Por su parte, Daniel Yoshiwara, Planning & Product Manager de BYD Auto Perú, remarcó la importancia de probar el modelo en un entorno real. “En Cieneguilla no hay tanto tráfico, el ambiente es más relajado y hay un sol bonito, un espacio ideal para que los invitados puedan hacer la prueba de manejo y aprecien realmente todo lo que ofrece esta tecnología”, comentó sobre esta edición del BYD Technology Day.

Yoshiwara también resaltó la propuesta comercial: “Tienes una conducción súper suave, silenciosa y la posibilidad de usar el vehículo como una fuente de energía móvil. Por todo lo que el auto puede hacer por ti y al precio en que está, es una muy buena inversión”.

Crecimiento y liderazgo continuo

BYD ratificó su excelente momento en el país al pasar de vender unas 25 unidades mensuales a cerca de 100 en el último año. Actualmente cuentan con cinco locales en Lima, presencia en Arequipa y Trujillo, y proyectan expandirse a ciudades como Piura, Cusco y Tacna. Con la próxima llegada de dos nuevos modelos y su liderazgo en el segmento de nuevas energías, BYD consolida su camino para transformar la movilidad en el Perú.Si quieres sumarte a esta revolución sostenible, del 8 al 23 de julio estará vigente la campaña “Best Super Hybrids: El momento de gastar menos es ahora”. El portafolio Súper Híbrido ofrecerá bonos y cortesías exclusivas, destacando la Yuan UP DM-i desde US$ 23.990. Para descubrir más sobre la tecnología DM o agendar una prueba de manejo, visita el concesionario más cercano o ingresa a https://www.byd.com/pe.

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