Nuestro sistema de salud enfrenta grandes retos, entre ellos la escasez de médicos especialistas. El Perú registra 17.9 médicos por cada 10.000 habitantes, según el Registro Nacional de Personal de Salud, una cifra por debajo del umbral de 23 recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, más aún, de los 35 que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, no basta con formar médicos: el principal desafío es asegurar la formación de profesionales con una preparación sólida, innovadora y de calidad certificada, enfocada en las necesidades reales de los peruanos. Y, en ese escenario, las universidades tienen un rol clave.

Con ese objetivo, la Universidad Científica del Sur estuvo presente en CADE Salud 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, donde destacó su triple acreditación nacional e internacional en Medicina Humana. “Este es un trabajo sostenido orientado a garantizar la formación de los médicos que el país necesita, en respuesta a las demandas del sistema de salud. Y una manera de asegurar que estamos en la ruta correcta es exponernos voluntariamente a los procesos de acreditación”, expresó Jordi Grau, Vicerrector Académico de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur.

¿Qué logros consolidan a la Científica como un referente en educación médica? La institución académica fue evaluada por tres instancias acreditadoras que validaron la calidad de su formación. En julio pasado, obtuvo la acreditación internacional FLASIC para sus Clínicas de Simulación, confirmando estándares internacionales del más alto nivel en la metodología de simulación clínica, seguridad del paciente y evaluación objetiva del desempeño clínico.

A este importante hito se sumó, en diciembre, la acreditación internacional otorgada por COMAEM, organismo mexicano especializado en la acreditación de programas de Medicina Humana, tras superar una evaluación integral altamente exigente. Y, en enero de este año, esta acreditación fue reconocida por el SINEACE, incorporando este logro al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y generando beneficios académicos y regulatorios adicionales, en línea con la normativa vigente de la SUNEDU.

Esta triple acreditación consolida a la Universidad Científica del Sur como un importante referente en educación médica, al combinar estándares internacionales para su programa académico, la acreditación de su metodología formativa en simulación clínica y el reconocimiento oficial dentro del sistema nacional de calidad.



Tecnologías inmersivas redefinen la formación médica

La innovación tecnológica viene transformando la enseñanza médica en beneficio de los pacientes. En este contexto, la Universidad Científica del Sur integra tecnologías inmersivas en su Clínica de Simulación y Cadáver Lab. Así, Grau resaltó que este año han dado un paso significativo llevando la simulación médica al siguiente nivel, integrando realidad mixta, una tecnología que permite recrear escenarios clínicos complejos, diseñados por médicos especialistas de nuestra carrera de Medicina Humana e Ingeniería Biomédica, que posiciona a la Universidad como pionera en su implementación en la formación médica.

Hoy, su malla curricular integra la simulación clínica como metodología de aprendizaje en entornos seguros y controlados. “Esto cobra especial importancia si observamos el contexto local, donde el residente aún se forma al lado del paciente. Si vemos los grandes hospitales del mundo, asociados a grandes universidades, tienen una ruta que asegura que el paciente no sufra daños en la curva de aprendizaje de los residentes. En nuestro país, ellos aprenden monitoreados, pero practican directamente en el paciente”, afirmó Grau.

En ese sentido, puso sobre la mesa una interrogante clave en la atención médica: ¿realmente los médicos en formación están preparados para intervenir adecuadamente en los pacientes? Para Grau, no existe certeza. Bajo esa premisa, sostuvo que la simulación clínica es crucial para reducir los errores en la atención de los pacientes.

“No estamos criticando al sistema peruano, estamos evidenciando que hay otras rutas para garantizar la seguridad de los pacientes. Es fundamental integrar a la academia con hospitales y clínicas, promoviendo entornos de simulación donde la seguridad sea el eje central. Las universidades con altos estándares de calidad pueden contribuir en la implementación, capacitación y desarrollo de centros de simulación, espacios donde los procesos se desarrollan con el mismo nivel de exigencia que en la práctica clínica real con pacientes.”.

Jordi Grau, Vicerrector Académico de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur

Recientemente, la Universidad Científica del Sur adquirió e implementó el sistema de cirugía robótica Da Vinci, uno de los más avanzados del mundo y utilizado en los principales hospitales a nivel internacional para procedimientos de alta precisión en las especialidades de urología, cirugía general, ginecología, cirugía colorrectal y torácica. Esta incorporación posiciona a la Universidad Científica del Sur como la primera y única institución académica en el Perú en integrar a la cirugía robótica, de manera estructural, en la formación médica.

De acuerdo con Grau, los cirujanos ya no necesitan viajar a Brasil o Estados Unidos para certificarse y utilizar el robot. Hoy, la Universidad Científica del Sur lo ofrece. “Somos la única universidad en el Perú que incorpora simuladores de robótica dentro de sus planes de estudio para que cirujanos peruanos puedan ejercer esta disciplina con la seguridad de que hacen las cosas bien”, acentúa Grau.

Estos nuevos avances están pensados en mejorar la calidad de atención a los pacientes y evidencian que la participación de la academia es fundamental para fortalecer el sistema de salud.

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