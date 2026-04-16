Resumen

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Por Rosa Aguilar

Nuestro sistema de salud enfrenta grandes retos, entre ellos la escasez de médicos especialistas. El Perú registra 17.9 médicos por cada 10.000 habitantes, según el Registro Nacional de Personal de Salud, una cifra por debajo del umbral de 23 recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, más aún, de los 35 que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, no basta con formar médicos: el principal desafío es asegurar la formación de profesionales con una preparación sólida, innovadora y de calidad certificada, enfocada en las necesidades reales de los peruanos. Y, en ese escenario, las universidades tienen un rol clave.