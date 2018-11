Caída del cabello: cinco consejos para prevenir la calvicie

Una de las mayores pesadillas de toda persona es aceptar la pérdida progresiva de cabello, también conocida como alopecia. Es un problema que afecta a hombres y mujeres, sobre todo a los primeros. Si bien su aparición obedece –en la mayoría de casos– a un aspecto genético, la alopecia también puede ser provocada por otros factores como el estrés o una mala alimentación. Lo cierto es que se puede detener su avance si se previene desde un inicio. A continuación, te ofrecemos cinco consejos que te ayudarán a lograrlo:



1. Alimentate bien. Al igual que las uñas, el pelo está constituido por proteínas. Por eso debes incluir en tu dieta alimentos como carnes rojas, pescado o pollo, además de legumbres como lentejas y garbanzos. Otro alimento que no puede faltar en tu dieta es el huevo, ya que estimula la producción de queratina, componente básico para la aparición de nuevo cabello.



2. Lleva una vida saludable. Si eres de aquellos a los que no les gusta hacer deporte o acostumbran a fumar tabaco, deberías pensar seriamente en cambiar estos hábitos: no favorecer a tu salud en absoluto, debilitan tu cabello y promueven su caída.



3. Deja libre tus folículos. Cada uno de tus cabellos descansa en un folículo piloso. Estos deben mantenerse libres de cualquier elemento que obstruya el crecimiento de nuevo pelo. En ocasiones, los productos para el cabello pueden cerrarlos, por lo que es recomendable exfoliar y masajear el cuero cabelludo de forma que estén abiertos y listos para el nacimiento de cabello.

4. Pon tu cabello en manos de expertos. La ciencia trabaja desde hace años en la búsqueda de nuevas fórmulas para evitar la caída de cabello. Hoy existen diversos tratamientos y productos que ayudan a detener el proceso de la calvicie, como el shampoo y la loción Biocres. Este shampoo está elaborado a base de extractos de plantas que nutren la raíz, dejando tu cabello sano y limpio. La loción capilar se aplica haciendo suaves masajes al cuero cabelludo, así fortalece el pelo y evita su caída.



5. Secado y peinado correcto. El cabello es más débil cuando está mojado. Por eso, al momento de secarlo, debes hacerlo suavemente o de preferencia dejar que se seque solo. Asímismo, evita peinarlo constantemente o utiliza los dedos a manera de peine para acomodar tu cabello de la forma que prefieras, así lograrás que luzca con mayor volumen.

​

