A pocas semanas de las Elecciones 2026, el déficit de vivienda en el Perú —que bordea los 1.9 millones de unidades— se posiciona como uno de los principales desafíos del próximo gobierno. En este contexto, el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) organizará un foro técnico con candidatos presidenciales para debatir propuestas en materia de vivienda y desarrollo urbano.

En el marco del proceso electoral, el evento “La Vivienda como Política de Estado - Elección Presidencial 2026” es impulsado por el Consejo Nacional y el Regional Lima del CAP, con el apoyo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

El foro se realizará el jueves 26 de marzo a las 6:00 p.m. en el auditorio institucional del CAP y contará con la participación de candidatos a la Presidencia de la República.

El foro “La Vivienda como Política de Estado - Elección Presidencial 2026” se realizará el 26 de marzo y reunirá a candidatos para debatir propuestas sobre vivienda y desarrollo urbano. / Codip

El objetivo es generar un espacio técnico y plural en el que los aspirantes puedan exponer sus propuestas en igualdad de condiciones, promoviendo un debate informado sobre uno de los principales retos del país.

Durante el encuentro se abordarán temas como el déficit habitacional, la gestión del suelo, los mecanismos de financiamiento, la promoción de vivienda formal y la articulación entre el sector público y privado.

De acuerdo con estimaciones del sector, el Perú presenta un déficit cercano a 1.9 millones de viviendas. Además, la demanda anual supera ampliamente la capacidad de producción formal, lo que contribuye al crecimiento de la informalidad urbana.

El Colegio de Arquitectos del Perú señaló que este foro forma parte de su rol como institución técnica, orientada a contribuir al análisis y discusión de políticas públicas vinculadas al territorio, sin asumir posiciones político-partidarias.

Cada candidato contará con un tiempo definido para la presentación de sus propuestas, bajo criterios de equidad y transparencia.

El evento será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del CAP a nivel nacional.

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