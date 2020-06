Entre tantas series y películas en línea es difícil saber qué elegir o cómo encontrar contenido para nuestro gusto. Es por ello que Claro video, la plataforma de streaming de Claro, ofrece servicios adicionales (Add Ons), contenidos especiales que se pueden contratar para acceder a producciones distintas a nuestra oferta regular.

Con los servicios Premium podrás disfrutar contenido diverso de HBO, canales de Fox Premium, programas infantiles de Nick Junior, carreras de IndyCar o filmes de Paramount+. Un sinfín de contenidos de entretenimiento de alto nivel y a precios accesibles. Además, algunos servicios Premium ofrecen pruebas gratis por 7 días. Adquirirlos es sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos y comenzar a disfrutar.

SERIES Y PELÍCULAS

Si buscas series con una realización sorprendente, no puedes perderte los paquetes Fox Premium, HBO o Paramount+. Aquí encontrarás producciones como Chernobyl, The Handmaid’s Tale, The Walking Dead y más. También tendrás la opción de ver shows de stand up de Comedy Central, clásicos cartoons como ¡Hey Arnold! o increíbles documentales.

Todo esto sumado a una larga lista de películas variadas, independientes y clásicas. Adquirir el paquete HBO y Fox Premium tiene un costo de S/ 35 mensual cada uno, mientras que el Add On Paramount+ solo cuesta S/ 14.90 mensual.

PARA PEQUEÑOS

Los niños son cada vez más exigentes. En Edye y Noggin de Nick Junior encontrarás contenido seguro y especial para pequeños de entre 2 y 7 años. En Edye, una plataforma educativa diseñada por especialistas y padres, tendrás opciones como El mundo de Elmo, La abeja Maya y series con los protagonistas de Plaza Sésamo. Mientras que en Noggin, los niños disfrutarán programas de Nick Junior con Dora, la exploradora, Paw Patrol y más. El costo de estos Add Ons es de S/ 9.50 mensual cada uno.

MÁS DEPORTES

El Indycar es una de las categorías de carreras automovilísticas más importantes de los Estados Unidos y gracias a Claro video disfrutarás de sus competencias en la temporada 2019 y la carrera Genesys 300 que tuvo lugar en Texas Motor Speedway. Una opción imperdible para los amantes del automovilismo que puede contratarse a S/ 78.90.

MÁS PELÍCULAS

Con Claro video tienes cine en tu casa. Si tienes un plan Max o Internet fijo de Claro (HFC/FTTH), tienes Claro video gratis garantizado en sección catálogo por 24 meses*. Recuerda que en la plataforma también puedes alquilar películas recién estrenadas por 24 o 48 horas. La mayoría de los estrenos tienen un costo de S/ 10,90 c/u y otras cintas menos recientes desde S/ 5,90 c/u. Revisa aquí los últimos ingresos. ¡Disfrútalas cuando quieras!

(*)“Suscripción gratis por 24 meses” aplica desde la activación de la línea post pago Max o del servicio de internet fijo HFC o FTTH de Claro. Requiere conexión a Internet y registro en www.clarovideo.com. No válido para clientes corporativos. Las películas en alquiler y los canales de suscripción tienen un costo adicional. Consulta equipos compatibles, costos y restricciones en claro.com.pe/clarovideo

