Lima, Perú. En un contexto en el que las familias buscan cada vez más soluciones prácticas y confiables para acompañar la crianza de sus hijos, Carestino continúa consolidando su crecimiento en el mercado peruano. La compañía especializada en productos para bebés fortalece su presencia en Lima, donde actualmente cuenta con tres tiendas, y avanza con la incorporación progresiva de nuevos productos en su portafolio local.

La capital peruana se ha convertido en uno de los principales centros de operación de la marca en la región. Desde sus puntos de venta, Carestino acerca a las familias una propuesta pensada para acompañar los primeros años de vida de los bebés, con productos diseñados para facilitar las rutinas cotidianas y brindar mayor comodidad en el día a día.

Este desarrollo en Perú forma parte de una estrategia de crecimiento sostenido que la empresa impulsa en distintos países de Latinoamérica. A través de una combinación de tiendas físicas y comercio electrónico, la compañía busca ofrecer una experiencia de compra integral, que permita a las familias acceder a su catálogo de productos de forma simple y con asesoramiento especializado.

La historia de Carestino comenzó en 2014, cuando la empresa inició su actividad con un modelo centrado en el e-commerce y un único producto: una cuna plegable. Con el paso de los años, el proyecto fue evolucionando hasta convertirse en una compañía con presencia regional y un portafolio que hoy supera los 300 artículos vinculados al universo del bebé.

Ese crecimiento se apoyó en la ampliación constante de categorías y en el desarrollo de soluciones pensadas para las necesidades reales de las familias. Una amplia gama de productos y accesorios forman parte de una propuesta que busca acompañar cada etapa de la crianza.

En ese marco, la operación en Perú acompaña esta evolución. La marca continúa fortaleciendo su propuesta en el mercado local con nuevas líneas dentro de categorías clave como coches, cunas corral, sillas para auto y sillas de comer, productos pensados para responder a las principales demandas que surgen durante los primeros años de vida de los niños.

Esta ampliación del catálogo forma parte de una estrategia de desarrollo continuo que la compañía impulsa en los distintos mercados donde opera, con el objetivo de ofrecer productos funcionales, seguros y adaptados a las dinámicas familiares actuales, combinando diseño, practicidad y calidad.

“El crecimiento de Carestino en Perú refleja la confianza que las familias depositan en la marca y también nuestro compromiso por seguir invirtiendo en el país”, afirmó Alejandro López, Sales Manager LATAM de la empresa. “Buscamos fortalecer nuestra presencia local y ampliar permanentemente la propuesta de productos para acompañar a cada familia en su día a día”.

Otro de los pilares del modelo de negocio de Carestino es la integración entre el canal físico y el comercio electrónico. Desde sus comienzos, el e-commerce ha sido una herramienta clave para el desarrollo de la empresa, permitiendo acercar su catálogo de productos a distintos mercados y acompañar los cambios en los hábitos de consumo.

En Perú, esta estrategia permite que las familias puedan conocer y acceder al portafolio completo de la marca tanto desde las tiendas como desde el entorno digital, generando una experiencia de compra más flexible y accesible.

Con más de una década de trayectoria y presencia en distintos países de América Latina, Carestino continúa apostando por un crecimiento regional sostenido basado en la innovación, la eficiencia y una cultura de servicio enfocada en las familias.