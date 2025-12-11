En el sector construcción, la calidad no es solo un atributo: es la base sobre la que se construye la confianza. Y hoy, esa calidad avanza de la mano con la sostenibilidad, entendidas ambas como pilares inseparables para asegurar obras más seguras, eficientes y responsables. Bajo esta premisa, Cementos Pacasmayo ha asumido un compromiso firme, impulsando acciones y estrategias que garantizan productos confiables, consistentes y alineados con los más altos estándares internacionales. Desde el desarrollo de soluciones especializadas hasta la obtención de certificaciones rigurosas, la compañía fortalece su promesa de fortalecer la seguridad y responsabilidad en cada obra.

Portafolio Eco-Eficiente

Hace más de 26 años la compañía viene consolidando un portafolio Eco-Eficiente, compuesto por cementos adicionados que, gracias a su composición, tienen un menor impacto ambiental a comparación de un cemento portland tradicional (Tipo I). Gracias a la implementación de este portafolio, la empresa ha logrado evitar la emisión de aproximadamente 9 millones de toneladas de CO2 equivalente (en reemplazo del cemento Tipo I). En 2024, estos representaron el 80 % de sus ventas de cemento, reflejando una transición concreta hacia soluciones más sostenibles.

“Venimos impulsando acciones alineadas con la Hoja de Ruta de la Industria del Cemento del Perú, orientadas a reducir nuestras emisiones de carbono. Una de las principales estrategias ha sido la disminución progresiva del factor clinker/cemento”, detalla Claudia Bustamante, gerente central de Sostenibilidad y Relaciones con Inversionistas.

Esta labor constante por mejorar su desempeño ambiental ha generado diversos reconocimientos e hitos para la empresa. Es así que se convirtió en la primera cementera del país en obtener una Declaración Ambiental de Producto (DAP/EPD), para tres de sus principales cementos, por parte de la certificadora AENOR.

Una Declaración Ambiental de Producto (DAP), también conocida como EPD (Environmental Product Declaration) es un documento técnico que analiza el impacto ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida, con la finalidad de promover prácticas más sostenibles.

Los productos y plantas que obtuvieron la DAP fueron: Fortimax (planta Pacasmayo y Piura), Extraforte y Tipo I (planta Pacasmayo, Piura, y Rioja).

En esa línea, otro hito significativo de Cementos Pacasmayo es haber obtenido la certificación para todo su portafolio de cementos bajo el esquema 5 de evaluación de calidad de producto, otorgado por ICONTEC, siendo el más alto y riguroso que establece el Decreto Supremo que regula la comercialización del cemento en todo el país.

EcoSaco: menos residuos, más eficiencia

Cementos Pacasmayo también cuenta con el EcoSaco, un innovador empaque que se disgrega en la mezcladora de concreto estilo trompo. Cuando se usa correctamente, permite reducir el volumen de residuos en los proyectos de construcción y facilita un espacio más limpio, logrando que hasta el 70 % del casco de una obra se pueda ejecutar de manera más respetuosa con el ambiente.

Otra muestra del compromiso de Cementos Pacasmayo es haber sido incluido durante siete años consecutivos en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y por cinco años en el Sustainability Yearbook de S&P Global, distinciones que lo posicionan internacionalmente.

“Nuestra estrategia de ­sostenibilidad está integrada en todo el negocio y se sustenta en cinco pilares: actuamos con integridad, somos el mejor aliado de nuestros clientes, cultivamos talento extraordinario, crecemos con nuestras comunidades y operamos de manera ­ responsable para ser una empresa Net Zero al 2050”, destaca Claudia Bustamante.

Con más de 67 años de historia, Cementos Pacasmayo se consolida como una de las compañías con mejor reputación a nivel nacional, según el Ranking Merco Empresas 2025, ubicándose por tercer año consecutivo en el top 10.

Esta empresa ha logrado integrar la innovación ambiental en su estrategia de negocio, desplegando iniciativas alineadas con su propósito corporativo: “Construir unidos el futuro que sueñas”. Descubre más esfuerzos de Cementos Pacasmayo en: www.cementospacasmayo.com.pe

