A pocos días de la Navidad es probable que ya estés pensando en qué preparar para la cena de ese día tan especial en familia. Por eso, para que este año sorprendas a tus seres queridos anímate a hacer un plato distinto. Quizás este año la protagonista puede ser la carne de cerdo, una opción económica, deliciosa y nutritiva.

La Asociación Peruana de Porcicultores (ASOPORCI) te propone un enrollado de cerdo con ensalada de espinaca y mango que podrás preparar en tan solo 30 minutos de una forma práctica y sencilla. Además, te dejamos algunos consejos para que tu mesa luzca linda en la Nochebuena.

Viste de fiesta la casa

La diseñadora de interiores, Paola Hernández, señala que para darle personalidad a nuestra cena navideña podemos utilizar un centro de mesa con flores frescas y acompañarlo con piñas secas y velas. Estas crearán una atmósfera acogedora y cálida en tu hogar.

El mantel también es una pieza que debemos considerar y es mejor si utilizamos texturas planas y lisas en colores cálidos para generar armonía. En el caso de la vajilla, la recomendación es que esta sea en tonos neutros y las acompañemos de servilletas en lino.

Por último, no olvides la música. Para esta temporada, dentro de la campaña “Come Cerdo, Come Sano”, ASOPORCI ha preparado un playlist especial que incluye éxitos de Luis Miguel, Willie Colón, el clásico “All I Want for Chrismas is You” de Mariah Carey y más. Un mix con todos los ritmos y pensado para toda la familia.

Si deseas encontrar más recetas navideñas, aprender sobre los beneficios nutricionales de la carne de cerdo y cómo incorporarla en tu menú diario, ingresa a: www.comecerdocomesano.com. Siguiendo la campaña “Come cerdo, Come Sano” el próximo año, podrás enterarte de eventos, activaciones, entrevistas con chefs, clases maestras y más.





PUBLIRREPORTAJE