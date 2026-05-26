Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este premio, que evalúa factores como innovación, diseño, tecnología, desempeño y percepción del consumidor, refuerza la confianza que los peruanos han depositado en la marca. (Imagen: Chery)
Este premio, que evalúa factores como innovación, diseño, tecnología, desempeño y percepción del consumidor, refuerza la confianza que los peruanos han depositado en la marca. (Imagen: Chery)
Por Content LAB

Chery continúa fortaleciendo su presencia y evolución en el mercado automotriz global y peruano gracias a importantes reconocimientos que respaldan su propuesta basada en calidad, innovación, tecnología y experiencia del cliente.