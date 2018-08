Chip Conley: "es tiempo para que Perú comience a preguntarse cómo innovar más"

Hablar del impacto de las nuevas tecnologías en los negocios es un tema que genera mucha expectativa entre líderes y ejecutivos nacionales. Las compañías atraviesan un momento de transformación digital y más del 90% de empresarios de Perú y Latinoamérica reconocen que deben ser parte de este cambio, según un estudio de Xertica. En este contexto de cambio e innovación, Entel presentará el Entel Summit 2018, uno de los congresos de tecnología más importantes de la región.



En esta ocasión, el evento se centrará en presentar una visión de futuro de la sociedad y de las empresas, que hoy requieren tener en su ADN el concepto disrupción. Chip Conley, consultor estratégico de Airbnb y ponente en esta edición del Entel Summit, ha revolucionado el mundo hotelero dos veces en sus 57 años. La primera vez, creando el concepto de hoteles boutique y, ahora, expandiendo una de las compañías digitales más importantes del mundo. Para él, uno de los secretos de la disrupción está en ver lo que está por venir e identificar lo que consumidores desearán en el futuro.



¿Cómo creamos o le ofrecemos a los consumidores algo que aún no saben que quieren?

​Es bastante difícil identificar las necesidades no reconocidas de los clientes, a menos que los entiendas realmente. En nuestro caso (Airbnb), cuando creamos hoteles boutique lo hacemos basándonos en personalidades. Una vez que entiendes, lo que yo llamo la ‘psicográfia’ del cliente, cuando los conoces así de bien, podemos imaginar cuáles son las cosas que ellos desearían tener sin decírnoslo. Ahí es cuando la magia ocurre, porque significa que eres como un psicólogo y puedes predecir lo que las personas desean.



Y, ¿qué se requiere para transformarse en un negocio disruptivo?

​Lo que se necesita es asegurarse de que están trayendo sangre nueva. Cuando estás en una industria mucho tiempo es fácil perder tus ‘ojos frescos’ y estos son los que te ayudan a ver los puntos ciegos. Es importante contratar nuevas personas, no solo jóvenes, puede ser gente mayor, no importa la edad. Lo que importa es que haya estado fuera de la industria y que venga con ideas nuevas de otras industrias.

Se cree que incluyendo a millennials en las empresas se cumple con esa cuota fresca o de tecnología, ¿qué tan cierto es?

Las personas jóvenes traen muchas nuevas ideas, especialmente alrededor de la tecnología, pero no son la única respuesta. Puede que ellos tengan una mente tecnológica brillante, pero que no hayan construido la suficiente experiencia humana o inteligencia emocional. Puedes ser brillante creando tecnología, pero si no eres brillante con los humanos, entonces tu idea no irá muy lejos. Se necesita una combinación inteligencia digital e inteligencia emocional.



AirBnB creció en plena recesión y ahora Latinoamérica atraviesa una gran crisis política ¿qué actitudes deben tomar los líderes y empresarios en este panorama?

Cuando una compañía o un país atraviesa un momento difícil, puede tomar uno de dos acercamientos. Puede ir por el camino en el que se reducen costos e iniciar un proceso en donde todo comienza a caerse; o pueden decir este es el momento para que comencemos a innovar. El mejor tiempo para innovar es cuando estas en mayor necesidad de una solución. Así que este es un tiempo para que Perú comience a preguntarse en cómo innovar más.



¿Qué desafíos en innovación y disrupción cree que debemos superar como país?

Desde mi perspectiva, el desafío que tienen como país es que muchas compañías pueden creer que llegar a la etapa de éxito es suficiente y no se dan cuenta que hay una etapa de transformación que puede cambiar una industria por completo. Cuando tienes modelos como Apple o Google, compañías que han cambiado la manera en la que se hacen las cosas, comienzas a darte cuenta de que ganarle a tu competidor es un negocio de vieja escuela y que la nueva escuela es imaginar una industria y crear algo que nunca se vio antes.



Chip Conley estará presente en el Entel Summit 2018 junto a Alex Le Bienvenu de Microsoft, Aldo Arciniega de Cisco, Rob Auld de Soti y Francisco Basoalto de Americatel, para hablar sobre como la tecnología está cambiando nuestras vidas. El evento se realizará el 14 de agosto a las 9 a.m. y puedes seguir la transmisión en vivo desde aquí.