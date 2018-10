Cinco cosas que debes tomar en cuenta si quieres retirar el 95,5% de tu fondo de pensiones

Han pasado casi tres años desde que el Congreso peruano aprobara la ley que permite retirar el 95,5% de tu fondo de pensiones de las AFP. Los fondos pueden ser muy útiles para que puedas atender imprevistos o realizar proyectos personales, como efectuar un viaje, adquirir un bien o iniciar un emprendimiento.



Es clave, sin duda, que seas prudente a la hora de usar estos recursos, ya que se trata de dinero que, inicialmente, estaba destinado a generarte una pensión. Sin embargo, tan importante como esa sensatez, es ser consciente de las implicancias que tiene este retiro. Es por ello que, a continuación, te presentamos cinco consideraciones si es que estás pensando en retirar el 95,5% de tu fondo de pensiones.



1-Al optar por ese retiro, dejas de formar parte del sistema privado de pensiones. Ello implica que las AFP y las compañías de seguros ya no están obligadas a otorgarte una pensión. En este sentido, es vital que te informes y estés seguro de tu decisión.



2-En caso saques el 95,5% de tu fondo, tus potenciales beneficiarios (cónyuge o concubino, hijos menores de 18 años o hijos mayores inválidos) pierden el seguro de invalidez. Además, dejarán de tener acceso a una pensión de sobrevivencia en caso tú (es decir, el titular del fondo) fallezcas.



3-El 4.5% de tu fondo remanente será utilizado para solventar tu cobertura en EsSalud. No obstante, en caso fallezcas, tus potenciales beneficiarios no tendrán derecho a este beneficio.



4-En caso tengas un trámite en proceso que involucre movimientos en tu cuenta, recién podrás acogerte a la disponibilidad de tu fondo una vez que este trámite culmine o tú desistas de continuar con él.



5-Además del retiro del 95,5%, debes tomar en cuenta que, en total, existen alrededor de 12 productos previsionales en soles que pueden ser una alternativa interesante y adecuada a tus necesidades, como el retiro programado, la renta vitalicia familiar, entre otros.



Publirreportaje