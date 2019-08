¿Cómo encaminar una empresa hacia la digitalización?

En Perú, la innovación digital se ha convertido en un proceso dinámico e irreversible que involucra a la pequeña, mediana y gran empresa. Debido a este escenario, las compañías se vienen digitalizando con el objetivo de no quedar rezagadas frente a sus competidores.



Evolución sin exclusiones

“Con la transformación digital, hemos alcanzado un punto de ebullición en el que estos procesos ya no son exclusivos de las grandes empresas”, comenta Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo de Claro Perú. En efecto, este no es un proceso aislado si tomamos en cuenta que el número de compañías activas en el país ascendía a 2,5 millones para 2018, de las cuales, al menos el 99% son PYMES, según detalla el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



Como ejemplo, Orihuela menciona el caso de un restaurante pequeño de vecindario que digitaliza su menú y lo difunde virtualmente a miles de clientes potenciales. Conforme a cada tipo de negocio, sus complejidades o simplicidades, existirán nuevas e innovadoras herramientas digitales que ayuden a mejorar sus procesos.



¿Cómo virar hacia lo digital?

Los primeros cimientos de la transformación digital estuvieron en la etapa de la conectividad. Actualmente, lo más tangible es estar conectado al mundo del Internet para brindar productos y servicios a sus clientes. Luego, vienen otros desafíos y es necesario escalar a un siguiente nivel. Para ello, Claro propone una serie de herramientas tecnológicas que ayudarán a una empresa para seguir generando valor. Toma nota:



Factura Electrónica. El comprobante de pago electrónico es un paso necesario, más aún cuando existe una normativa que impulsa su masificación. Por eso, Claro ha lanzado una plataforma amigable llamada Factura Electrónica Web, que permite emitir no solo facturas, sino también boletas, notas de crédito o débito y guías de remisión. El servicio cuenta con dos planes que se adaptan a las necesidades de cada empresa: Emprende y Avanza.



Ciberseguridad. El ataque de un hacker puede significar pérdidas económicas cuantiosas. Claro Perú cuenta con un amplio portafolio de servicios para proteger la red de una empresa como:



• Internet Seguro (Filtro Web)

Evita el tráfico malicioso que ingresa a la red a través de sitios Web de dudosa procedencia.



• Seguridad Perimetral

Previene y permite reaccionar ante el riesgo de un incidente de seguridad que pueda propiciar la pérdida de información.



• Protección de Endpoints

Protege la PC o dispositivos móviles de los usuarios.



• Correo Seguro (Anti Spam)

Detecta y elimina los correos no deseados.



Oficina Digital. A partir de un servicio tradicional de telefonía fija, Claro brinda un valor agregado a la conectividad a través de la Central Plus, que te ofrece una operadora automática que gestiona el sistema de comunicación de voz las 24 horas del día. También cuenta con Internet Plus para navegar a altas velocidades, realizar descargas ilimitadas y obtener un servicio Claro Cloud sin costo adicional (Respaldo en Línea, Correo Empresas, Presencia Web y Seguridad Empresas). Sobre este, se tiene la opción de incluir el servicio de Internet Inteligente, que permite mejorar el rendimiento inalámbrico de una empresa.



